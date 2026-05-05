道瓊永續評比 統一超 唯一上榜零售業

全球最具指標性的ESG評鑑，2025年道瓊領先全球指數(DJ BIC)日前公布全球企業評選結果，統一超商（2912）共有八項評比項目名列產業第一，已連續七年入榜。在全球共9,200多家企業參與評比中，台灣企業有79家進榜，統一超商於全球食品零售業排名第四，更是全台唯一上榜的零售業。

道瓊永續指數DJSI於2025年更名為「道瓊領先全球指數DJ BIC」，主要針對全球企業前一年度ESG表現評比，評選機制採取邀請制，企業能夠入選為永續競爭力之重要象徵。統一超商2025年總分與前一年度持平，2025年評比25個項目中，於治理面(透明度與報告、重大性議題、稅務策略、資訊與網路安全)，環境面(水資源管理、包裝包材)與社會面(人力資本管理、隱私保護)八大項目，拿下產業排名第一。

綜觀2025年DJ BIC的評比項目透過嚴謹自評展現企業永續成果，重視積極承諾與訊息公開程度。統一超商在治理面上，「透明度與報告」、「重大性議題」、「稅務策略」、「資訊與網路安全」共四大項目獲得滿分並取得產業第一。統一超商主動揭露永續行動策略與公開承諾；永續績效指標連結高階主管薪酬，追蹤目標達成度及定期檢視積極度，每季亦於董事會提報溫室氣體盤查及查證進度；於董事會轄下設立「誠信及風險暨資安管理委員會」，強化數位營運韌性與安全。

在環境面評比項目中，統一超商於「水資源管理」、「包裝包材」獲得滿分並拿下產業第一，在「廢棄物」項目分數亦積極成長。透過制定水資源使用方針，降低營運中水資源耗損；率零售業之先啟動「永續農場」計畫，回收門市咖啡渣再利用農業生技轉化為有機質肥料施做田間，種植玉米、香蕉、美生菜及高麗菜等，再回到門市販售；i珍食計畫2025年減少逾2萬公噸食物不被浪費，首創「高效智慧回收機」2025年回收近3,000萬個寶特瓶與逾500萬顆電池，「循環杯租借服務」已超過2,500家門市，並推出可生物降解寄件袋、100%再生PE塑膠購物袋等響應減塑。

在社會面評比項目中，統一超商在「隱私保護」、「人力資本管理」獲得產業第一，持續強化資訊安全管理與防護能力，防堵資安風險，保護消費者等個資隱私；提高員工福祉與發展，育兒與家庭照顧、健康支持與多元福利，針對直營門市及後勤員工提供彈性工時，培力身心障礙者、中高齡、外籍學生與新住民就業，打造多元共融的友善職場。