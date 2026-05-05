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4月新車買氣還是疲軟 進口車買氣觀望 國產車業績成長

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
車市示意圖。圖／聯合報系資料照片
車市示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國進口車零關稅政策尚未上路，加上國際地緣政治動盪等不確定性罩頂，4月台灣車市買氣仍疲軟，但在政府貨物稅補助政策與各大車廠積極促銷下，單月新車掛牌量仍達31,407輛，僅小幅年減4.5%。其中進口車、國產車呈兩樣情。

值得注意的是，台美雖已簽訂貿易協定，但美國汽車零關稅政策尚未上路，4月進口車買氣仍陷觀望，其中，豪華車市場總掛牌量為6,396輛，年減22.3%；累計前四月，豪華車掛牌量年減15.7%，成為政策不確定下最大苦主。

國產車表現較好，在品牌車廠促銷奏效下，TOYOTA較去年小幅成長3.2%，福特與三菱較去年同期成長超過三成，MAZDA雖然為進口車，但為日系品牌，沒有零關稅議題，較去年同期成長67.4%，成長幅度最大。

特別的是，和泰汽車（2207）4月創下佳績，旗下TOYOTA與LEXUS雙品牌4月合計登錄12,449輛，市占率攀升至39.6%，不僅稱霸近四成市場，同步創下歷史新高紀錄。TOYOTA單一品牌4月登錄10,305輛，市占率升至32.8%，旗下各主力車款全面告捷。

展望下半年，和泰車指出，儘管國際地緣政治及金融情勢存在變數，受惠台灣AI產業鏈蓬勃發展，整體經濟動能持續向上，為內需市場注入強心針。車市即將進入傳統旺季，車廠將端出更多牛肉刺激買氣，預估5月總登錄台數約為3.3萬輛，年增3.4%。

對應政策的不利因素，各家車廠5月積極推出促銷，除了和泰車持續推促銷之外，馬自達、MG、裕日車（2227）、福斯等等都推出優惠案，也被視為5月車市可望優於去年同期的重要因素。

三菱 美國 TOYOTA

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