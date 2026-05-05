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航空三雄燃油附加費 凍漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台灣中油對於油品價格採凍漲策略後，華航（2610）、長榮航及星宇航空5月客運燃油附加費用也同步凍漲。航空三雄昨（4）日公布5月報請民航局台灣出發行程，長、短程客運燃油附加費跟4月一樣。

華航、長榮航及星宇航空昨日同步公告，自開票2026年4月7日起台灣地區出發行程調整客運燃油附加費，短程航線（包含香港航線）每航段收取45美元，折算台幣加收1,424元；長程航線每航段收取117.00美元，折算台幣3,700元。

油價高漲成為航空業今年獲利成長揮不去的陰霾，華航、長榮航都同步指出，今年航空客、貨運市場看好，然而成本攀升壓力大，華航用油成本已逼近占四成，長榮航空已經突破四成，航空貨運的部分則比客運好，可以立即反映油價上漲。

AI伺服器出貨潮全面啟動，帶動全球航空貨運市場急速升溫，航空貨運旺成為航空三雄獲利勝出關鍵。3月華航與長榮航營收皆創下單月營收新高，顯示貨運市場「價量齊揚」；今年AI相關貨品將貢獻航空公司近五成貨運營收，成為推升5月營收最重要的成長動能，帶動空運價格具上行支撐。

AI供應鏈運送族群中菲行、捷迅、台驊、台灣空運及遠雄港的業績成長也很明顯。法人分析，在油價高漲環境下，遠雄港、中菲行等物流業者獲利不受油價攀升壓縮，全年營運展望看俏。

香港 價格 民航局

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