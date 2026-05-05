台泥低碳水泥 打進璞真建設案場

台泥（1101）昨（4）日宣布兩項合作案，首先是與勤美集團旗下、手握不少都更案的精品建設品牌璞真建設攜手，將低碳台泥卜特蘭石灰石水泥、新上市的「台泥極平80」萬磅自平泥、以及EnergyArk儲能系統三大項目，導入璞真各案場，預計共同推動五個案場取得永續建築標章，以及預計20個案場的儲能系統服務。

此外，台泥旗下台泥儲能公司，也與錸德、錸寶旗下的來穎科技公司結為合作夥伴，台泥EnergyArk儲能系統在台組裝及銷售將由來穎科技負責。台泥表示，以擁有台、美、日、歐盟大市場專利的EnergyArk儲能系統為核心，將以EnergyArk 1000及418兩大系統各推廣100套，進軍工業區及科學園區。

台泥總經理程耀輝、與璞真董事長林廷芳昨日簽訂合作備忘錄。璞真隸屬上市公司勤美集團，為精品都更代表品牌。雙方同意以台泥自行研發、全台最低碳的台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土導入璞真案場，並同步引進台泥新上市、全球強度最強的萬磅台泥極平80自平泥新品，於地坪與結構構件試點應用。此外，兩公司也將合作建立建築廢棄物處理機制，將案場拆除產生的廢土與廢混凝土回流台泥再製，打造「建築廢棄物→再製材料→再應用」的城市採礦循環。

另一方面，程耀輝昨日也與來穎科技執行長葉丞恩進行簽約。來穎科技為錸德集團、錸寶旗下儲能子公司，台泥EnergyArk儲能系統先前已於來穎的母公司、PMOLED龍頭錸寶廠區完成3MW/3.2MWh實際運轉，具備規模化部署實績。雙方將推動兩款產品：EnergyArk1000用於工業區及科學園區、EnergyArk418用於小型工業及工地臨時用電，目標推廣各100套，來穎未來將擔任台泥EnergyArk儲能系統在台組裝及銷售合作夥伴。

兩項合作將台泥低碳建材與儲能解方，接軌至全台最具指標性的都更建商與工業園區用戶，是商業模式於台灣市場落地的關鍵一步。台泥EnergyArk儲能系統在歐洲已於法、義、葡、西、瑞五國簽約案場逾200處，台泥儲能更為亞洲首家以虛擬電廠進入法國電力交易市場的企業。