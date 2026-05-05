台泥啟動赴歐洲上市評估

台泥（1101）董事長張安平昨（4）日宣布，正評估於歐洲資本市場上市。台泥已委請法國巴黎銀行（BNP Paribas）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛（Goldman Sachs）三家國際投行共同推進相關評估，目前以倫敦、巴黎、法蘭克福、阿姆斯特丹四大歐洲金融重鎮為主要評估地點。

台泥昨日舉辦80周年「築夢文明」系列活動，邀請百位金融業投融資機構賓客出席，由張安平、及總經理程耀輝親自說明企業團的海外布局構想。

張安平表示，當2050淨零與CBAM成為現實，「水泥，已經不是過去的水泥」，它正在變成一個整合低碳、耐久與能源的系統。台泥的方向因此非常清楚，就是「材料創新加上能源布局，兩件事加在一起，才是未來。」

張安平指出，台泥位於大陸杭州獲得雙鉑金認證的總部大樓已完成，喀麥隆鍛燒水泥工廠去年也已投產，今年葡萄牙與加納新廠也將陸續啟動，其中葡萄牙廠的替代燃料率達80%。他強調：「這不是擴張而已，而是在換一條路—從源頭開始，用低碳與數位，重新設計製造。」

正是在這條轉型路徑上，張安平正式揭示歐洲上市計畫，他表示：「我們正評估於歐洲資本市場上市。這不只是為了資金，而是為了時間。」張安平強調，氣候、能源、轉型都是長期問題，「短期思維，解不了長期挑戰。」他表示，世界正在改變，AI 與電氣化加速，基礎設施需求只會增加，「未來的分水嶺，不是需求，而是能力—能不能在滿足需求的同時，不增加地球的負擔。」

程耀輝進一步說明選擇至歐洲上市的邏輯。台泥目前營收結構已多元分布於三大區域，台灣占36%、亞洲其他地區占20%、歐洲占44%。歐洲營收已達19億歐元，為集團最大單一區域市場。

程耀輝表示，過去九年台泥累計發放新台幣1,067 億元現金股利，至今仍保持總資產新台幣5,888億元、及淨資產新台幣2,927億元。這樣的規模與結構，讓台泥在推動各區域平台發展的同時，也具備穩定的資本基礎，以及長期投入的能力。

程耀輝指出，歐洲市場正集結四項結構性驅動力：一是低碳建材需求結構性成長，歐洲整體GDP年成長率約為1.5%，但建築與低碳水泥需求，卻可達接近 4%。未來三年，建築產值預期維持 3% 至 5% 的成長，而未來十年，英國與法國合計超過1兆歐元等值的建設及老房翻新投資，將持續推動低碳水泥需求。

二是碳價機制成熟，目前歐洲碳價每噸75歐元，市場預期2030年將上看每噸142 歐元；三是電動化轉型缺口龐大，歐洲設定2030年達3,000萬輛電動車與300萬充電點，但截至2025年底僅達830萬輛與110萬充電點。

四是電力市場交易自由化，2025 年歐洲總交易量約為 10,247 TWh，約占全球年度發電量的三分之一。若以平均電價觀察，單日電價差可達約180歐元，整體交易規模已超過9,000億歐元。2025年EMEA地區（歐洲 、中東 及非洲合稱）的工商業儲能（C&I）裝置容量仍低於5 GWh，預計至2030年將成長至超過30 GWh。

程耀輝表示，台泥在土耳其水泥產能2,400萬噸，市占率16%，產能利用率80%，還有能力協助鄰近中亞及東歐國家未來重建的需求。在葡萄牙的水泥產能1,120萬噸，市占率52%，產能利用率50%，對未來法國和英國的低碳水泥需求，更有成長的機會。

針對歐洲上市規劃，台泥已委請 BNP Paribas、Morgan Stanley、Goldman Sachs 三家國際投行共同推進相關評估，程耀輝表示，歐洲本身就是一個成熟且具深度的市場，這四個城市不只是資本聚集之地，更是長期價值被理解與定價的舞台。