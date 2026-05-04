豪雨高溫成常態 防水工法躍升中部品牌建商新戰場

近年極端氣候加劇，高溫、強降雨與短時豪雨愈發頻繁，也讓住宅抗候性成為購屋市場的新關注焦點。市調指出，中部地區包括冠德（2520）建設、久樘開發與豐穀建設等重視工法與施工品質的品牌建商，近年紛紛提高防水工法規格，為住宅品質再添保障。

市調分析發現，對以長期自住為考量的購屋族而言，除了地段、格局與生活機能外，防水工程及後續維護成本也逐漸成為評估產品的重要指標。

世界氣象組織(WMO)發布的氣候預測報告，未來五年出現破紀錄高溫的機率持續升高。中央氣象署也指出，依據過往研究，當全球均溫升幅跨越1.5度門檻後，熱浪、暴雨、乾旱等極端天氣事件的發生頻率將明顯增加。

另從台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫(TCCIP)的未來氣候推估來看，台灣將面臨夏季延長、強降雨更集中，甚至沿海與低窪地區淹水風險升高等挑戰。

在此趨勢下，防水工法也逐漸成為建商品質競爭力的一環。冠德建設在台中崇德路商圈推出的「冠德崇德綻」，其防水規劃依地下室、外牆、窗框、浴室、陽露台、屋頂平台與景觀樹穴等不同位置，建立分區、分層的防水系統。

其中，在地下室外牆、筏基大底、電梯機坑等長期受水壓影響區域，特別導入Krystol滲透結晶工法；窗框、層間縫、浴室、陽台、花台與屋頂等常見滲漏熱點，則搭配複合式彈性防水材、玻纖網補強及72小時試水檢驗，逐層降低滲漏風險。

值得注意的是，1樓、露臺、屋頂及景觀陽台樹穴等長期曝曬、積水，或可能受植栽根系影響的位置，採用2mm聚脲防水工法，可形成連續無接縫防水膜，並具延展、耐磨、耐酸鹼及抗根穿刺等特性，施工成本較一般工法高出3至5倍，也被建築與土木工程界譽為「防水界的勞斯萊斯」。

外牆則使用隔熱砂漿，降低高溫曝曬與溫差變化造成的龜裂風險。此次個案由冠德企業集團旗下根基營造負責興建，從外部防水、植栽配置到後續維護需求皆提前納入規劃，展現品牌建商對住宅耐久性與產品完整度的重視。

除了冠德之外，市場上也有不少建商陸續針對住宅常見滲漏風險點強化防護規格。包括久樘開發推出的「雋陽」與「歐森」等，便針對外牆、屋頂、窗框與浴室等位置加強防水細節。

包括外牆接縫以3道滾塗與抗裂材工法確保防水材具備足夠厚度與彈性，並透過屋頂版與樓梯間底板一體成形、窗框施工強化及浴室止水墩等作法，提升建築防水能力並降低地震或水氣滲入所造成的滲漏水風險。

豐穀建設則從基礎結構、地下室外牆、浴室及建築外牆等環節導入多重防護，並針對窗框、屋頂等高風險區域，強化接縫密合與防水層施作，包括鋁窗開口企口、崁縫前介面接著劑、添加防水劑填縫材料，以及屋頂複合式防水材五層工法等細節。

冠德崇德綻執行協理黃瑄履指出，在極端氣候常態化下，防水工程已不再只是交屋初期的品質檢核項目，或單純以保固年限作為訴求，更關係到未來10年、20年的居住穩定性。

對品牌建商而言，願意在看不見的工法細節上提高規格，代表其對產品長期品質與品牌信任度的經營，也有助於在市場分化下爭取自住與換屋客層青睞。

品牌建商防水工法一覽表。資料來源：市調、業者提供

品牌建商對於防水工法及技術越趨重視。業者／提供