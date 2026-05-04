快訊

美股早盤／中東緊張升溫 但費半續漲、儲存類股夯

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨高溫成常態 防水工法躍升中部品牌建商新戰場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
在極端氣候常態化下，防水工程關係到未來10年、20年的居住穩定性。業者／提供
在極端氣候常態化下，防水工程關係到未來10年、20年的居住穩定性。業者／提供

近年極端氣候加劇，高溫、強降雨與短時豪雨愈發頻繁，也讓住宅抗候性成為購屋市場的新關注焦點。市調指出，中部地區包括冠德（2520）建設、久樘開發與豐穀建設等重視工法與施工品質的品牌建商，近年紛紛提高防水工法規格，為住宅品質再添保障。

市調分析發現，對以長期自住為考量的購屋族而言，除了地段、格局與生活機能外，防水工程及後續維護成本也逐漸成為評估產品的重要指標。

世界氣象組織(WMO)發布的氣候預測報告，未來五年出現破紀錄高溫的機率持續升高。中央氣象署也指出，依據過往研究，當全球均溫升幅跨越1.5度門檻後，熱浪、暴雨、乾旱等極端天氣事件的發生頻率將明顯增加。

另從台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫(TCCIP)的未來氣候推估來看，台灣將面臨夏季延長、強降雨更集中，甚至沿海與低窪地區淹水風險升高等挑戰。

在此趨勢下，防水工法也逐漸成為建商品質競爭力的一環。冠德建設在台中崇德路商圈推出的「冠德崇德綻」，其防水規劃依地下室、外牆、窗框、浴室、陽露台、屋頂平台與景觀樹穴等不同位置，建立分區、分層的防水系統。

其中，在地下室外牆、筏基大底、電梯機坑等長期受水壓影響區域，特別導入Krystol滲透結晶工法；窗框、層間縫、浴室、陽台、花台與屋頂等常見滲漏熱點，則搭配複合式彈性防水材、玻纖網補強及72小時試水檢驗，逐層降低滲漏風險。

值得注意的是，1樓、露臺、屋頂及景觀陽台樹穴等長期曝曬、積水，或可能受植栽根系影響的位置，採用2mm聚脲防水工法，可形成連續無接縫防水膜，並具延展、耐磨、耐酸鹼及抗根穿刺等特性，施工成本較一般工法高出3至5倍，也被建築與土木工程界譽為「防水界的勞斯萊斯」。

外牆則使用隔熱砂漿，降低高溫曝曬與溫差變化造成的龜裂風險。此次個案由冠德企業集團旗下根基營造負責興建，從外部防水、植栽配置到後續維護需求皆提前納入規劃，展現品牌建商對住宅耐久性與產品完整度的重視。

除了冠德之外，市場上也有不少建商陸續針對住宅常見滲漏風險點強化防護規格。包括久樘開發推出的「雋陽」與「歐森」等，便針對外牆、屋頂、窗框與浴室等位置加強防水細節。

包括外牆接縫以3道滾塗與抗裂材工法確保防水材具備足夠厚度與彈性，並透過屋頂版與樓梯間底板一體成形、窗框施工強化及浴室止水墩等作法，提升建築防水能力並降低地震或水氣滲入所造成的滲漏水風險。

豐穀建設則從基礎結構、地下室外牆、浴室及建築外牆等環節導入多重防護，並針對窗框、屋頂等高風險區域，強化接縫密合與防水層施作，包括鋁窗開口企口、崁縫前介面接著劑、添加防水劑填縫材料，以及屋頂複合式防水材五層工法等細節。

冠德崇德綻執行協理黃瑄履指出，在極端氣候常態化下，防水工程已不再只是交屋初期的品質檢核項目，或單純以保固年限作為訴求，更關係到未來10年、20年的居住穩定性。

對品牌建商而言，願意在看不見的工法細節上提高規格，代表其對產品長期品質與品牌信任度的經營，也有助於在市場分化下爭取自住與換屋客層青睞。

品牌建商防水工法一覽表。資料來源：市調、業者提供
品牌建商防水工法一覽表。資料來源：市調、業者提供

品牌建商對於防水工法及技術越趨重視。業者／提供
品牌建商對於防水工法及技術越趨重視。業者／提供

自住客越來越重視防水品質，也讓防水工程成為品牌建商的重要課題。業者／提供
自住客越來越重視防水品質，也讓防水工程成為品牌建商的重要課題。業者／提供

工程 氣候變遷 豪雨

延伸閱讀

第三次換屋潮 李同榮：未來換屋這五大產品夯爆

方元沂／風險時代台灣永續轉型新契機

五大買盤動力浮現！ 李同榮：第三次大換屋潮要來了

木紋鋁大師回應極端氣候建築需求！透明採光隔熱罩結合木紋鋁工法全面升級

相關新聞

華航、長榮與星宇航空5月客運燃油附加費凍漲

中華航空、長榮航空、星宇航空客運燃油附加費5月凍漲，維持4月公布短程航線每航段收取45美元、長程航線每航段收取117美元...

達麗建設再奪「左營眷村公辦都更案」1.3萬坪 總投資金額302億元

全台最大眷村改建案再跨一步，達麗（6177）建設4日拿下「左營眷村」公辦都更案，單元五、六、七，基地面積1.3萬坪，總投資金額302億元，此外，達麗建設去年已經拿下該案一期的「單元一、二」，合計一、二

智崴再獲沙烏地阿拉伯大型體感設備訂單

體感設備供應商智崴（5263）4日宣布取得沙烏地阿拉伯客戶「旋轉式天幕體感劇場」2座設備訂單，此為智崴今年度於中東市場取得之第5筆大型體感設備合約。

張安平宣布：台泥啟動赴歐上市評估

台灣水泥董事長張安平宣布，正評估於歐洲資本市場上市，目前已委請BNP Paribas、Morgan Stanley、Goldman Sachs三家國際投行共同推進相關評估，以倫敦、巴黎、法蘭克福、阿姆

豐興鋼筋連三周平盤 暫停調價觀望市場變化

豐興（2015）4日開盤，廢鋼、鋼筋與型鋼產品全面平盤，已連續三周未調整價格，凸顯鋼筋市場在前波上漲後，正式進入高檔整理階段，在成本支撐與需求轉弱的拉鋸下，短期鋼價將呈現盤整走勢。

中鋼入選2026道瓊領先指數「世界指數」成分股

中鋼（2002）入選2026道瓊領先指數「世界指數」成分股，評比分數登上全球鋼鐵業第2名，代表中鋼在環境、社會及治理三大面向展現卓越的ESG推動成果，永續績效達到國際同業頂尖水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。