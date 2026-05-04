策略經營／聯嘉光電總經理黃昉鈺 打進國際車廠供應鏈

「2025年北美平均每6.8輛新車，就有一輛使用聯嘉（3717）所提供的LED光源模組」，聯嘉光電總經理黃昉鈺自豪地表示，公司的初衷就是將台商品牌國際化。透過「立足台灣、布局大陸、攻進歐美、行銷全球」的戰略眼光，聯嘉目前己是特斯拉（TESLA）、GM、保時捷（Porsche）等超過45間國際車廠的供應商，實現台商品牌國際化的經營目標。

聯嘉成立於1995年，起初是LED雷射測試設備，及節能產品的供應商，屬於光電產業的一員。創立以來即投入「智慧與節能照明」領域，聯嘉隨著全球LED小間距顯示屏市場興起，取得創新研發與先進製程突破，推出「次世代LED顯示屏」，可在AI 3D餐廳、虛擬攝影棚、室內外大型電視牆等被廣泛應用。

鞏固強項 不與客戶爭利

黃昉鈺指出，公司為了永續經營，所以決定採「跨產業+定位」轉型，也就是踏入高門檻、高技術層次、要求高，追求零缺點的汽車產業。

她坦言，公司轉型過程花了30年，在汽車業裡面，從Tier 3提供LED元件，轉變成Tier 2提供光電模組，一直到現在的Tier1.5，也就是把創新光源設計給汽車廠，再由汽車廠設計進去新車裡面，然後再由聯嘉服務Tier 1的工具廠。

目前是「汽車原廠LED元件和模組光源」專業製造商，聯嘉為全球汽車客戶群提供設計、開發與製造等相關服務。

黃昉鈺指出，聯嘉很清楚自己的強項是在光、機、電、熱等七大核心技術，因此絕對不跨過門檻去搶Tier 1供應商的生意，只專注於創新光源模組的設計、先進技術研發，與特斯拉、GM等品牌廠保持密切交流，確保技術與設計符合市場需求，不與客戶爭利。

聯嘉在台灣、大陸、美國、西班牙、德國、墨西哥都設立營運據點。黃昉鈺說明，在技術方面以專利解決痛點、強化差異化價值，提升客戶黏著度。

市場定位在Tier1.5 ，以研發技術補強Tier1技術缺口，掌握主導權並可與車廠三方平行溝通。

在地服務 避開地緣風險

至於在地服務，聯嘉透過美國加州業務辦公室，親近客戶、24小時無時差快速支持，一步步建立客戶信任，成為優先考慮的供應商。而物流落地行銷方面，以美國密西根倉庫，透過在地庫存與物流優勢，提高交期競爭力與美、標案勝率。

目前聯嘉以靠近汽車廠與車燈廠的密西根為生產據點，成為美國在地供應商，降低運輸與關稅成本，強化北美布局。而利用墨西哥廠，跟著客人走，也可避開地緣政治風險，建立北美（North America ）+1 供應體系。

黃昉鈺強調，企業轉型重要關鍵在領導者跟經營團隊，要幫公司找到一條能持續的長期產業，這個產業必須要配合公司的能力、核心的經銷、優勢及DNA。因此，身為領導者必須定位清楚目標跟願景並取得團隊的共識，大家才能同心協力的一起往前走。