商業興觀點／使用AI…懂得判斷才值錢

生成式AI的快速發展，大幅降低了知識取得與內容產出的門檻。文件整理、初稿撰寫、資訊彙整，乃至於程式碼與簡報製作，都能在極短時間內完成。乍看之下，「效率」似乎成為顯性的競爭指標。

然而，在多數職場情境中，AI所加速的，多半是既有指令與既定框架內的產出。真正影響工作品質與企業決策結果的，並非工具本身，而是是否具備以資訊數位素養為基礎的整體判斷力——包括對資料來源的理解、對生成內容可信度的評估，以及對資訊限制與錯誤的辨識能力。

此一趨勢也與國際研究機構的觀察相符。經濟合作暨發展組織（OECD）在《AI and the Future of Skills》及《Employment Outlook 2025》中指出，人工智慧的普及正持續重塑工作任務與技能需求結構。雖然AI能有效處理資訊搜尋、內容生成與例行性任務，但在問題定義、脈絡理解、跨領域整合與複雜判斷等高階認知能力上，人類仍扮演不可取代的角色。

在職場情境中，這類能力可概括為對資訊的「解碼」（decoding）與「編碼」（encoding）。所謂解碼，是指個人能否在大量資訊、指令與訊號中辨識重點、理解脈絡，並察覺其中隱含的假設與限制；而編碼，則是將這些經過分析與反思後的判斷，重新組織為可被理解、可執行的方案或行動。這兩種能力並非線性流程，而是一種反覆運作的高層次思考能力。

隨著生成式AI在職場中的大量應用，缺乏解碼與編碼能力的風險反而被放大。當AI能即時產出大量「看似正確」、卻可能夾帶幻覺（hallucination）的內容時，若使用者本身缺乏領域理解與問題意識，便容易將產出結果誤認為判斷結論，進而省略必要的查驗、比較與反思。

在此情況下，AI不僅未能提升工作品質，反而可能以更高的效率複製錯誤，並放大企業決策風險。

更值得警惕的是，這類風險並非僅止於個人層次，在企業內也可能逐步累積為組織與產業的隱形成本。當員工被要求「更快交付結果」，卻缺乏釐清問題與檢核假設的時間與能力，組織表面上看似效率提升，實際上卻可能在錯誤方向上高速前進。

AI在職場上帶來的真正挑戰，並非是否學會操作工具，而是職場是否重視並培養資訊解碼與編碼的能力。

2026年AI普及後，職場力的關鍵不再是誰會使用哪些AI工具，而是誰能在高度自動化的環境中，持續承擔複雜資訊的篩選、判斷與風險管理責任。能夠提出好問題、理解商業問題背後的結構，並在不確定性中做出選擇的人，將逐漸成為企業組織中難以取代的角色；相較之下，僅負責執行指令或轉述結果的工作內容，則更容易隨著AI工具的快速迭代被邊緣化。

長期而言，AI將加速職場分化，而非單純取代人力。其關鍵差異，並不在於是否使用AI，而在於是否具備以資訊數位素養為基礎，並能透過解碼與編碼能力反覆鍛鍊的整體判斷力。這也意味著，無論是學校教育或職場訓練，未來的核心課題都不再只是工具操作或知識傳授，而是如何系統性地培養個體在複雜資訊環境中理解、質疑與做出商業判斷的能力。