發現薇趨勢／看蘋果硬體派接班…

蘋果宣布提姆．庫克將於今（2026）年9月1日卸下執行長，轉任董事會執行主席，新執行長由硬體工程主管約翰．特納斯接棒。這場交接不只是例行傳承，也像是蘋果對未來投下的一票：在AI競賽落後、Siri升級延宕，硬體創新不足，又傳出借力Google Gemini的此刻，它最後選擇的領導者，仍是硬體專業背景的人。

這個決定其實挺「庫克」的。庫克從來不是產品天才型創辦人。他的專業是工業工程，從奧本大學到杜克大學MBA，再到IBM、Intelligent Electronics與Compaq的實戰歷練，庫克在加入蘋果前累積的經驗多為製造、履約、採購、庫存與供應鏈。

賈伯斯擅長把尚未被說出的需求變成產品，庫克擅長把複雜的全球系統磨到近乎無縫運轉。他沒有靠舞台魅力征服市場，而是靠紀律、效率與布局，讓蘋果從一家製造驚嘆號的公司，變成一套可被全球複製、分層定價、穩定變現的消費科技秩序。

若以賈伯斯的標準評價庫克，難免覺得他任內沒有再出現另一個iPhone式的分水嶺；但若從他的專業背景看，他完成了另一種任務。

庫克把蘋果鋪進更多非飽和市場，從印度到東南亞，從不同價位的iPhone到Apple Watch、AirPods與服務，他沒有重新發明蘋果，卻讓蘋果變得更大、更穩，也更難被取代。

賈伯斯留下產品神話，庫克留下系統神話；前者讓人相信未來會被重新定義，後者讓未來成為一門可管理的生意。

問題是當「穩」變成蘋果最大的資產，也可能是限制。今天蘋果的困境真的是硬體技術不夠嗎？恐怕不是。它仍有頂尖的晶片、材料、工業設計與供應鏈能力，像一艘造船技術極致成熟的巨輪；真正的焦慮在於，它似乎還沒找到下一片藍海。

市場等的不是再薄一點的手機、再亮一點的螢幕、再順一點的系統，而是突破既有使用情境的新應用。若方向沒有出現，再精密的硬體，也不免拔劍四顧心茫茫。

因此，特納斯接班既安全，也危險。安全在於，他熟悉蘋果最深的護城河：硬體可靠度、工程整合、材料創新與產品體驗。他參與過iPad、AirPods、Apple Watch、Mac等產品線，這些經驗能延續蘋果最擅長的領域。當AI軟體進展不如預期，回到硬體優勢，是蘋果最不容易犯錯的選擇。

危險則在於，最不容易犯錯，往往也最難創新。若硬體只是延續既有節奏，而不是承載下一代運算介面，這場接班就只是把過去的成功再精緻化一次。

庫克的保守，曾讓蘋果穿越供應鏈、地緣政治與市場飽和的壓力；但下一任CEO要回答的，不再是如何把帝國管理得更有效率，而是如何證明蘋果仍知道未來在哪裡。

特納斯的接任，表面上是硬體派回到核心，實際上是蘋果向市場宣示：下一個戰場仍會從裝置開始。只是，裝置若沒有新的想像，再昂貴也只是漂亮的容器；硬體若找不到AI時代的新靈魂，再精密也只能維持平盤。

對投資人而言，這或許是最安全的答案，但對期待蘋果再度改寫生活的人而言，卻未必令人興奮。因為這是最穩的一次交棒，也是最殘酷的一道考題。