華航、長榮與星宇航空5月客運燃油附加費凍漲

中華航空、長榮航空、星宇航空客運燃油附加費5月凍漲，維持4月公布短程航線每航段收取45美元、長程航線每航段收取117美元，各業者自行吸收成本占比則微幅增加。

長榮航、星宇航空今天公告，報請民航局轉報交通部備查，維持4月7日起台灣地區出發行程客運燃油附加費，短程航線（包含香港航線）每航段收取45美元，長程航線每航段收取117美元。

華航表示，持續關注油價走勢，5月燃油附加費依相關機制提報民航局，台灣地區出發行程的燃油附加費，維持短程航線（包含香港航線）每航段收取45美元，長程航線每航段117美元。

根據台灣中油公司5月公告航空燃油平均一桶價格208.78美元，及基準油價每桶40美元。長榮航空每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為797.82美元與133.5美元，扣除奉准徵收的附加費後，自行吸收部分占新增燃油成本支出的85%與66%，短程比4月的65%增加。

星宇航空每運送一名長、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為271.14美元與61.58美元，扣除奉准徵收的附加費後，自行吸收部分占新增燃油成本支出的66%與43%，兩者均較4月的64%與42%略增。