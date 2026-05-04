永續航空協會宣示三大任務 攜手產官學研打造亞太樞紐

台灣航空邁向淨零轉型，接軌國際！由台灣永續航空燃料產業發展協會（TSAF）主辦、財團法人台灣經濟研究院協辦的「台灣永續航空論壇暨台灣永續航空燃料產業發展協會成立大會」4日落幕，TSAF協會理事長林耀東強調，未來將優先推動跨部會政策溝通平台、加速實場域驗證體系，並強化台灣在國際供應鏈的戰略定位。

本次論壇匯聚產官學研各界領袖與專家，針對永續航空燃料的戰略布局提出關鍵見解。林耀東指出，台灣應積極透過成立「永續航空燃料實場域驗證園區及專區」，強化本土供應鏈整合，以促進亞太供應合作與交易機制的推動。

林耀東表示，未來將優先推動「建立跨部會政策溝通平台」、「加速實場域驗證體系建設」及「強化國際供應鏈戰略定位」三大任務，促使台灣航空業不只達到減碳合規，更能引領亞太。

協會祕書長許中駿說明，為落實我國淨零天空的願景，具體落實應建立跨部會政策對話機制，並進行全台永續航空燃料料源盤查研究，接軌國際供需系統平台機制，深化國際交流與策略夥伴關係。

環境部政務次長謝燕儒表示，國際航空減碳成效非屬國家NDC範圍，卻是全球減量不可或缺的一環，期許透過永續航空燃料的本土產製與資源循環，達到多元共效，併為NDC的重要實踐。

經濟部能源署副署長陳崇憲說明，我國規劃以廢食用油轉製永續航空燃料技術為起點，逐步擴展新興技術商業化開發，應分階段構建及布局我國永續航空燃料多元料源，建構共贏的永續航空生態系。

交通部民航局主任秘書兼永續長楊國峯強調，民航局將持續落實機場實務添加與遵循ICAO減碳政策，在符合國際規範下，未來各階段性措施必須因應國際趨勢變化持續滾動檢討。

台經院表示，展望未來，我國永續航空燃料從料源及產製自主化的韌性建構，至國際 CORSIA 標準的無縫接軌，以技術、市場與政策的三軸並進，使台灣不僅在全球航空減碳賽局中不缺席，更要成為守護永續天空的關鍵力量，邁向零碳天空與經濟雙贏的淨零未來。