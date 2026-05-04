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達麗建設再奪「左營眷村公辦都更案」1.3萬坪 總投資金額302億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
左營眷村一景。聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影
左營眷村一景。聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影

全台最大眷村改建案再跨一步，達麗（6177）建設4日拿下「左營眷村」公辦都更案，單元五、六、七，基地面積1.3萬坪，總投資金額302億元，此外，達麗建設去年已經拿下該案一期的「單元一、二」，合計一、二期總投資額近600億元，為該案參與最大的建商，未來將啟動造鎮大計劃。

達麗建設副總經理暨發言人廖政雄表示，該案仍需要走都更流程約1到2年，目前具體規劃尚未定案，但未來兩期都會朝住商大樓規劃，而該區鄰近台積電（2330）楠梓廠區，加上近年高雄政府大力推動交通建設，包括新台17線以及未來捷運支線規劃，因此相當看好區域未來發展潛力。

達麗建設去年先得標「左營眷村」公辦都更案單元一、二，合計基地面積約1.01萬坪。達麗表示，單元一預計規劃5棟住商大樓、單元二預計規劃7棟住商大樓，戶數分別達千戶，預期合計投資金額約573億元，預計可分回總銷達280億元。

事實上，除了左營眷村案外，達麗近年相當積極攻向公辦都更、捷運聯開等領域。達麗表示，截至2028年，目前儲備個案總銷達1,119億元，都市更新開發占比近六成，捷運聯開占比約近兩成，在手個案包括屏東火車站東側公辦都更案、台南平實營區公辦都更案、高雄鳳山捷運聯開案橘線O10等。

以「左營眷村」公辦都更案來看，591房屋交易網新聞公關課主任畢務潔表示，該土地大而方正，有其開發價值，但當地鄰近軍事港口，應該仍會有一些像是建築高度之類限制，加上不比左營高鐵、捷運等市區開發，雖勢必為相當大型的公辦都更案，但總銷上還是有地段位置、開發限制、市況等影響。

住展雜誌企研室總監陳炳辰則指出，左營現況新案價碼3字頭，但如果具備話題性，比方說建商品牌或是大型開發，若又在較不錯的時機推出，更上一層樓回升4字頭也有機會，鄰近則有傳統商圈可作生活採買機能，類似重劃區造鎮出整齊的街廓，都會再增添純住氛圍，後況可加以期待。

都更 眷村 高雄

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