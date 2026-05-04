智崴再獲沙烏地阿拉伯大型體感設備訂單

體感設備供應商智崴（5263）4日宣布取得沙烏地阿拉伯客戶「旋轉式天幕體感劇場」2座設備訂單，此為智崴今年度於中東市場取得之第5筆大型體感設備合約。

今年智崴陸續獲得沙烏地阿拉伯客戶為全新知名IP主題樂園所導入之客製化沉浸式娛樂系統訂單，產品涵蓋從大型體感劇院到主動式互動等多種應用，展現智崴在沉浸式娛樂多元產品線布局成功。在大型體感系統方面，該客戶採用「高階大型體感遊樂設備」透過8座動作平台提供200位遊客同時體驗，並結合3D投影球幕系統打造沉浸式動態模擬效果。

「懸空式720度球型沉浸式劇院」則以20米3D LED球幕顯示系統結合步行式玻璃平台設計，透過地面互動效果強化空間包覆感，讓300位遊客同時進行沉浸式體驗。本日簽署的「旋轉式天幕體感劇場」同樣具備300人高承載量規格，其設計將視覺範圍延伸至穹頂空間，遊客整體視野與動態體驗更為完整。

在互動式體驗系統部分，「互動式全息影像劇場」整合高解析度LED顯示與3D全息投影技術，提供150人規模的互動體驗；「互動式行走體感劇場」則運用主動式3D投影與穿戴式手勢辨識技術，結合9個主題場景設計，使遊客可在空間內自由參與互動體驗，呈現多層次沉浸式主題娛樂設計。

智崴表示，沙烏地阿拉伯持續推動「2030願景（Vision 2030）」計畫，帶動觀光與娛樂基礎建設投資，即便面對中東區域地緣局勢的變動，當地針對長期國家轉型目標的建設動能依然穩健。由於當地極端氣候環境，室內型沉浸式娛樂設施已成為開發中樂園的標配需求，相關大型開發計畫亦往前推進中。

智崴自去年底於沙烏地阿拉伯利雅德打造首座飛行劇院「Flying Over Saudi」開幕後，今年再獲當地５筆體感系統訂單，反映娛樂體驗於當地市場需求依舊強勁。隨著中東地區娛樂觀光市場展現出極強的產業韌性，智崴將透過客製化及技術領先之產品組合，持續推動相關技術應用，維持長期、穩定的營運成長動能。