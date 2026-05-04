華信航空5月4日高雄-馬祖增班以「馬祖時光機」彩繪機執飛首航

華信航空高雄-馬祖航線每周增為2班！為慶祝高雄-馬祖自4日起增飛周一航班，華信航空以「馬祖時光機」彩繪機執飛首航任務。

本次活動特別與連江縣政府在高雄機場盛大舉辦「高馬航線彩繪機首航暨增班記者會」，由連江縣長王忠銘、高雄市政府秘書長郭添貴、華信航空董事長陳大鈞及華信航空總經理莊明哲共同出席見證。隨著全新彩繪機首度亮相及航班翻倍增加，為南台灣往返馬祖的空中交通寫下新頁，提供最便捷的直飛服務。

華信航空董事長陳大鈞表示，為符合軍民返鄉及兩地民眾觀光旅遊的搭機需求，特別感謝交通部部長陳世凱的協助，配合第13架新機引進，華信航空高雄－馬祖航線自5月4日起每周增為兩班，每周一、五飛航。連江縣長王忠銘指出，高馬航線自開通以來，有效打破地理空間限制，成功擴大馬祖在南部的觀光客源，對於促進離島觀光產值具有顯著效益。

華信航空總經理莊明哲進一步說明，「馬祖時光機」是以華信航空最新引進編號B-16868的ATR新機作機身彩繪，甫抵台即於松山機務棚廠完成彩繪施工作業。由知名藝術家鄒駿昇與插畫家洪添賢聯手打造的「馬祖時光機」，以最新流行復古文青風為核心概念，萃取馬祖特有的時間感與安定島嶼氛圍。視覺美學靈感取自旅行箱貼紙、郵戳與徽章符號，如同帶著記憶飛行的時光機，引領旅客將馬祖堆疊歷史層次的感官之旅轉化為可收藏的旅行標記。

圖像選取以馬祖代表性物種黑嘴端鳳頭燕鷗、梅花鹿、黃魚、露脊鼠海豚，以及東引與東莒燈塔，並連結高雄大港橋與海音館地標；色彩運用則結合華信航空品牌色，取自海天藍與老酒琥珀黃，在清爽明亮中帶出文化溫度，展現內斂且具秩序感的復古文青氣質。

為慶祝華信航空高雄-馬祖增班與彩繪機首航，機場特別安排象徵圓滿的灑水儀式，華信航空更貼心準備由空服員設計、執勤組員親簽的「歡迎搭乘 2026.5.4 AE7925 華信航空馬祖彩繪機」明信片，將幸福啟程的祝福傳遞給每一位旅客，為首航留下溫馨難忘的美好飛行記憶。

華信航空高雄－馬祖航線自5月4日起每周增為兩班，每周一、五飛航。華信／提供

華信航空高雄-馬祖航線每周增為2班，華信航空以「馬祖時光機」彩繪機執飛首航任務。華信／提供