快訊

史國專機起飛！賴總統預期搭乘該機明晨抵台 飛機身分資訊疑「刻意關閉」

日職／徐若熙淚光閃爍 4局被掃射14安、失7分遭西武震撼教育

傳伊朗飛彈擊中美國軍艦 油價應聲上漲逾5%…美方說法不同調「陷羅生門」

聽新聞
0:00 / 0:00

華信航空5月4日高雄-馬祖增班以「馬祖時光機」彩繪機執飛首航

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華信航空總經理莊明哲（右2）與設計團隊在「馬祖時光機」彩繪機前合影。華信／提供
華信航空總經理莊明哲（右2）與設計團隊在「馬祖時光機」彩繪機前合影。華信／提供

華信航空高雄-馬祖航線每周增為2班！為慶祝高雄-馬祖自4日起增飛周一航班，華信航空以「馬祖時光機」彩繪機執飛首航任務。

本次活動特別與連江縣政府在高雄機場盛大舉辦「高馬航線彩繪機首航暨增班記者會」，由連江縣長王忠銘、高雄市政府秘書長郭添貴、華信航空董事長陳大鈞及華信航空總經理莊明哲共同出席見證。隨著全新彩繪機首度亮相及航班翻倍增加，為南台灣往返馬祖的空中交通寫下新頁，提供最便捷的直飛服務。

華信航空董事長陳大鈞表示，為符合軍民返鄉及兩地民眾觀光旅遊的搭機需求，特別感謝交通部部長陳世凱的協助，配合第13架新機引進，華信航空高雄－馬祖航線自5月4日起每周增為兩班，每周一、五飛航。連江縣長王忠銘指出，高馬航線自開通以來，有效打破地理空間限制，成功擴大馬祖在南部的觀光客源，對於促進離島觀光產值具有顯著效益。

華信航空總經理莊明哲進一步說明，「馬祖時光機」是以華信航空最新引進編號B-16868的ATR新機作機身彩繪，甫抵台即於松山機務棚廠完成彩繪施工作業。由知名藝術家鄒駿昇與插畫家洪添賢聯手打造的「馬祖時光機」，以最新流行復古文青風為核心概念，萃取馬祖特有的時間感與安定島嶼氛圍。視覺美學靈感取自旅行箱貼紙、郵戳與徽章符號，如同帶著記憶飛行的時光機，引領旅客將馬祖堆疊歷史層次的感官之旅轉化為可收藏的旅行標記。

圖像選取以馬祖代表性物種黑嘴端鳳頭燕鷗、梅花鹿、黃魚、露脊鼠海豚，以及東引與東莒燈塔，並連結高雄大港橋與海音館地標；色彩運用則結合華信航空品牌色，取自海天藍與老酒琥珀黃，在清爽明亮中帶出文化溫度，展現內斂且具秩序感的復古文青氣質。

為慶祝華信航空高雄-馬祖增班與彩繪機首航，機場特別安排象徵圓滿的灑水儀式，華信航空更貼心準備由空服員設計、執勤組員親簽的「歡迎搭乘 2026.5.4 AE7925 華信航空馬祖彩繪機」明信片，將幸福啟程的祝福傳遞給每一位旅客，為首航留下溫馨難忘的美好飛行記憶。

華信航空高雄－馬祖航線自5月4日起每周增為兩班，每周一、五飛航。華信／提供
華信航空高雄－馬祖航線自5月4日起每周增為兩班，每周一、五飛航。華信／提供

華信航空高雄-馬祖航線每周增為2班，華信航空以「馬祖時光機」彩繪機執飛首航任務。華信／提供
華信航空高雄-馬祖航線每周增為2班，華信航空以「馬祖時光機」彩繪機執飛首航任務。華信／提供

華信航空5月4日高雄-馬祖增班首航。華信／提供
華信航空5月4日高雄-馬祖增班首航。華信／提供

高雄 航線 王忠銘

延伸閱讀

香港線上旅展開搶！4天3夜8,888元起 免費展覽＋節慶活動一次收

中國東航2022空難調查：發動機遭「手動關閉」

高油價衝擊加劇 航空業將整併航班迎戰暑期旺季

產險業開辦「離島兩岸通航航線之水上公共交通工具延誤保險」

相關新聞

三峽站出入口1聯開案動工 三鶯線拚6月通車、7處聯開帶動軌道經濟

新北捷運三鶯線通車在即，沿線開發同步推進。繼4月三峽站出入口2聯開案動工後，出入口1開發案今舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜表示，三鶯線預計5月報交通部履勘，6月有機會達成年中通車目標，並搭配7處捷運

達麗建設再奪「左營眷村公辦都更案」1.3萬坪 總投資金額302億元

全台最大眷村改建案再跨一步，達麗（6177）建設4日拿下「左營眷村」公辦都更案，單元五、六、七，基地面積1.3萬坪，總投資金額302億元，此外，達麗建設去年已經拿下該案一期的「單元一、二」，合計一、二

智崴再獲沙烏地阿拉伯大型體感設備訂單

體感設備供應商智崴（5263）4日宣布取得沙烏地阿拉伯客戶「旋轉式天幕體感劇場」2座設備訂單，此為智崴今年度於中東市場取得之第5筆大型體感設備合約。

張安平宣布：台泥啟動赴歐上市評估

台灣水泥董事長張安平宣布，正評估於歐洲資本市場上市，目前已委請BNP Paribas、Morgan Stanley、Goldman Sachs三家國際投行共同推進相關評估，以倫敦、巴黎、法蘭克福、阿姆

豐興鋼筋連三周平盤 暫停調價觀望市場變化

豐興（2015）4日開盤，廢鋼、鋼筋與型鋼產品全面平盤，已連續三周未調整價格，凸顯鋼筋市場在前波上漲後，正式進入高檔整理階段，在成本支撐與需求轉弱的拉鋸下，短期鋼價將呈現盤整走勢。

中鋼入選2026道瓊領先指數「世界指數」成分股

中鋼（2002）入選2026道瓊領先指數「世界指數」成分股，評比分數登上全球鋼鐵業第2名，代表中鋼在環境、社會及治理三大面向展現卓越的ESG推動成果，永續績效達到國際同業頂尖水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。