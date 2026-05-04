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張安平宣布：台泥啟動赴歐上市評估

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台泥董事長張安平。圖／本報資料照片
台泥董事長張安平。圖／本報資料照片

台灣水泥董事長張安平宣布，正評估於歐洲資本市場上市，目前已委請BNP Paribas、Morgan Stanley、Goldman Sachs三家國際投行共同推進相關評估，以倫敦、巴黎、法蘭克福、阿姆斯特丹四大歐洲金融重鎮為主要評估地點。

張安平進一步說明，當2050淨零與CBAM成為現實，「水泥，已經不是過去的水泥」，它正在變成一個整合低碳、耐久與能源的系統，台泥的方向因此非常清楚「材料創新加上能源布局，兩件事加在一起，才是未來。」

張安平表示，企業大多在追求成長，但很少有人問：「成長之後，還剩下什麼？」他指出，八十年，是一個剛好可以回答這個問題的時間。企業不只是創造價值，也在接受時間的檢驗，什麼能留下、什麼值得留下，這才是長期經營真正的問題。

「在逆風中，我們沒有停。」張安平表示，台泥位於大陸杭州獲得雙鉑金認證的總部大樓已完成、喀麥隆鍛燒水泥工廠投產，今年葡萄牙與加納新廠也將陸續啟動，「這不是擴張而已，而是在換一條路—從源頭開始，用低碳與數位，重新設計製造。」

對於在歐洲上市，張安平表示，氣候、能源、轉型都是長期問題，「短期思維，解不了長期挑戰。」針對外界對短期回報的關注，張安平回應，短期可能有成本，但長期一定是價值，世界正在改變，AI與電氣化加速，基礎設施需求只會增加，未來的分水嶺，不是需求，而是能力能不能在滿足需求的同時，不增加地球的負擔。

台泥總經理程耀輝也表示，台泥目前營收結構已多元分布於三大區域，台灣占36%、亞洲其他地區占20%、歐洲占44%；歐洲營收已達19億歐元，為集團最大單一區域市場。

程耀輝指出，歐洲市場同時集結四項結構性驅動力，其一是低碳建材需求結構性成長，歐洲整體GDP年成長率約為1.5%，但建築與低碳水泥需求，卻可達接近4%。未來三年，建築產值預期維持3~5%的成長，而未來十年，英國與法國合計超過一兆歐元等值的建設及老房翻新投資，將持續推動低碳水泥需求。

程耀輝表示，其二是碳價機制成熟，目前每噸75歐元，市場預期2030年將上看每噸142歐元；其三是電動化轉型缺口龐大，歐洲設定2030年達3000萬輛電動車與300萬充電點，但截至2025年底僅達830萬輛與110萬；其四是電力市場交易自由化，2025年總交易量約為10247太瓦時（TWh），約占全球年度發電量的三分之一。若以平均電價觀察，單日電價差可達約180歐元，整體交易規模已超過 9000億歐元，2025年EMEA地區的工商業儲能（C&I）裝置容量仍低於5GWh，但預計至2030年，將成長至超過30GWh。

程耀輝表示，歐洲本身就是一個成熟且具深度的市場，這四個城市不只是資本聚集之地，更是長期價值被理解與定價的舞台。這一步的意義，從來不只是進入市場，而是讓這個體系，在更長的時間裡，持續運行、持續延展。

葡萄牙 法蘭克福 倫敦

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