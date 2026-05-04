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寶得利擬減資18.15%彌補虧損 首季每股虧損0.18元
寶得利（5301）4日董事會決議辦理減資彌補虧損，減資幅度達18.15%，並舉辦重大訊息說明。公司擬減資新台幣1.196億元，減資後實收資本額降至5.39億元。董事會同時通過第1季財報，首季營收5,778.8萬元，年增10.19%，稅後淨損1,164.7萬元，每股虧損0.18元。
寶得利表示，依目前已發行股數65,890,304股計算，本次將銷除11,961,458股，減資比例為18.15%；減資後股本降至539,288,460元，發行股數為53,928,846股（含私募38,618,417股）。
寶得利表示，此次減資主要為彌補累積虧損、改善財務結構，屬帳面調整，不涉及現金退還股東。公司指出，本案仍須提報6月15日股東會通過並經主管機關核准，減資基準日與相關作業將授權董事長訂定；若未來因買回庫藏股、可轉債或員工認股權憑證轉換等因素影響流通股數，減資比率亦將相應調整。
此外，減資完成後，預計上櫃普通股股數為15,310,429股，占減資後已發行普通股比率約28.39%。公司強調，將持續調整資本結構，以強化財務體質。
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