點亮編劇新火種 從課堂走進實作現場

台灣影視編劇協會主辦、中華編劇學會協辦、文化部影視及流行音樂產業局共同推動的台灣影視編劇學院，4日於台灣文學糧倉辦理「專案實作結業分享會」，呈現編劇學院自課程培訓延伸至產業實作的階段性成果，以及政府持續投入人才培育與產業共同支持的歷程。

文化部表示，編劇學院自2026年1月至4月間，共媒合八名專業創作班學員進入主筆編劇或編劇統籌團隊，並參與實際電影及影集劇本開發工作，每位學員均完成至少150小時專案實作，透過更貼近業界流程的訓練方式，協助學員從課堂學習走入真實創作現場。

參與學員背景多元，涵蓋電影、影集、文學及跨域創作，並已有劇本獲獎、影展入選或參與開發經驗；實作教練則為長期投入電影、劇集開發的資深編劇或編劇統籌，兼具市場實戰與人才帶領經驗。

文化部長李遠表示，他自己曾經作為編劇，也是電影人，因此特別理解導演楊德昌所說，「我們何其幸運，生在這個不幸的時代」，一個電影人經常得從企劃、編劇、找導演與演員、行銷等，從頭做到尾。

李遠提到，他擔任文化部長後，決定要辦「台灣影視編劇學院」、「繪本及圖文書學校」等學校，讓大家可以在這個理想中的學校裡，一起學習、討論，「文化部要做的不只是補助，而是建立一個生態」，要讓大家在這個生態中互相「取暖」及工作。

李遠特別以最近話題韓劇，也是講述電影及編劇故事的《努力克服自卑的我們》，以及劇中「八人會」中唯一一個20年一事無成的編劇黃東滿為例，當黃東滿不平衡地罵所有成功的人時，成功的人幾乎瘋了，意味著自卑是存在每個人的心裡，無論成功或失敗者都必須要克服。

李遠勉勵所有學員，「編劇是一個沒有成就感的事情」，因為很有可能寫了一輩子卻沒人要，但作為編劇一定要自得其樂，不斷告訴自己，就算劇本真的拍出來，也有可能票房不好，說不定一輩子沒有拍成，還能想像自己是一個很棒的編劇。

活動以象徵創作傳承與交流凝聚的「火種」概念設計，由李遠點燃營火，並由教練將火種傳送給學員，呼應編劇養成需長期累積、專業陪伴與經驗傳承的核心精神。李遠也贈送八個學員各一支筆，勉勵學員持續在創作道路上書寫屬於自己的故事。

交流會上，學員與教練兩人一組，藉由現場各組間的提問交流，回顧這段從課程、實作到結業的學習歷程。

李遠擔任第一個提問，他特別關心學員是否擔心以編劇為職業，「有可能活不下去」？學員林宣瀚回應說，編劇是影視作品最重要的環節，他一直以來為了想要當導演，所以想辦法先學習怎麼當編劇。他認為，台灣在歷經許多挑戰的年代以後，影視生態越來越健康，「所以我覺得不會活不下去」。

擔任教練的馬克明則好奇詢問李遠，從躲在小黑屋中專注創作的編劇，到劇本成為影像後面臨票房、討論等挑戰時，心情如何切換，「該如何幫自己的心穿上盔甲」？

李遠以在中影時的經驗分享，擔任企劃、行政、行銷工作時，必須要隨時切換角色，甚至為了讓電影順利開拍，還得要扮演騙子，說服老闆，但是在真正討論劇本時，「就會回到真實的自己」。

李遠說，在討論劇本時，常常會是彼此最交心的時刻，甚至會講出許多精彩的秘密，而這個不斷與別人述說的過程，其實就是一種自我心理治療的過程，所以編劇的心理應該是蠻健康的。

李遠特別以導演張毅的話，「一個幹過電影的人，從此沒有一件事情他不會做的」，鼓勵所有的電影人及編劇，電影工作充滿各種挑戰，甚至是拿生命來拚搏的，所以經歷過電影工作後，未來一定能從事每一個行業。