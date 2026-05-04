大同智能與白紗科技簽署綠電契約 看好節能計畫商機

大同公司旗下能源服務事業大同智能宣布，與印刷廠白紗科技簽署綠電採購合作契約，雙方攜手推動企業能源轉型與永續發展，未來將導入多元解決方案降低碳排放，提升整體能源使用效率。

大同指出，今年2月經濟部預告能源用戶辦理節能診斷及訂定節能計畫規定草案，規範能源大用戶應導入專業節能診斷團隊，協助找出節能痛點提出改善解方，並需於117年第1季前依診斷報告規劃中長期節能計畫，逐年落實節能方案。大同智能將以節能與再生能源整合專業，搶食企業能源轉型商機。

白紗科技總部位於台中市，為上市櫃老牌印刷廠，長期深耕包裝與紙製品印刷領域，並於製程中落實環境永續理念，優先選用環境友善材料，以降低對環境影響。近年積極投入能源轉型，逐步導入綠電與相關節能措施，邁向低碳營運發展。

大同表示，依據台中市發展低碳城市自治條例第22條，契約容量達800瓩以上用電大戶，需設置一定比例再生能源。創能、儲能、節能、用能等技術整合並透過可視化的能源管理，可協助企業在因應法規要求的同時也實現低碳轉型。

大同智能深耕智慧能源整合加值專業服務，包含太陽能統包工程（EPC）、維運、充電樁、表後儲能、家用儲能等多元業務，並提供企業一站式永續能源解決方案，其中，太陽能案場累積1585處，建置總容量330MW，年發綠電約4.2億度，儲能建置量122MW，同時擁有發電與售電業雙執照。