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豐興鋼筋連三周平盤 暫停調價觀望市場變化

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
豐興鋼筋。 報系資料照
豐興鋼筋。 報系資料照

豐興（2015）4日開盤，廢鋼、鋼筋與型鋼產品全面平盤，已連續三周未調整價格，凸顯鋼筋市場在前波上漲後，正式進入高檔整理階段，在成本支撐與需求轉弱的拉鋸下，短期鋼價將呈現盤整走勢。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情偏向上揚，美國大船廢鋼與日本2H廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼小漲為每公噸363美元，澳洲鐵礦砂由109.05美元漲到109.75美元。

豐興業務會議拍板，廢鋼、鋼筋與型鋼平盤，鋼筋維持每公噸1.8萬元以上區間，建築用鋼行情轉趨穩定，顯示鋼廠在高成本壓力下，選擇暫停調價觀望市場變化。

澳洲 美國 價格

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