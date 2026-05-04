豐興鋼筋連三周平盤 暫停調價觀望市場變化

豐興（2015）4日開盤，廢鋼、鋼筋與型鋼產品全面平盤，已連續三周未調整價格，凸顯鋼筋市場在前波上漲後，正式進入高檔整理階段，在成本支撐與需求轉弱的拉鋸下，短期鋼價將呈現盤整走勢。

2026-05-04 17:33