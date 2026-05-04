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中鋼入選2026道瓊領先指數「世界指數」成分股

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼入選2026道瓊領先指數「世界指數」成分股。本報系資料庫
中鋼入選2026道瓊領先指數「世界指數」成分股。本報系資料庫

中鋼（2002）入選2026道瓊領先指數「世界指數」成分股，評比分數登上全球鋼鐵業第2名，代表中鋼在環境、社會及治理三大面向展現卓越的ESG推動成果，永續績效達到國際同業頂尖水準。

道瓊領先指數(DJBIC)是全球第一個企業永續績效追蹤指數，且歷史最悠久，評選標準是從環境、社會與公司治理三大面向綜合評估企業的永續發展能力。全球每年逾13,000家企業受邀參與CSA評比，唯有全球市值達一定規模且產業CSA成績排名前10%的企業才有機會入選DJBIC世界指數成分股。

在全球鋼鐵產業評比分數中，中鋼以「社會」面向表現亮眼，連續兩年名列第1名，在勞動實踐、人權、人力資本管理、職業安全衛生、客戶關係及社區關係等題組分數皆名列前茅。

另外，中鋼「環境」面向成績也表現優異，在環境政策與管理、水資源及生物多樣性等題組維持高水準演出，成績排在第3名；同時，中鋼在公司治理、重大性、風險與危機管理等題組成績顯著進步下，「經濟與治理」面向成績也同樣排名第3名。

鋼鐵業是全球公認排碳難減產業，中鋼不僅建構穩健的氣候治理架構，持續研發及布局前瞻減碳技術，也規劃使用再生能源、增用廢鋼、使用低排碳原料、鋼化聯產、高爐噴吹富氫氣體等多元減碳方略。

此外，中鋼除自身致力減碳，建置產品碳含量資料，也將高再生料鋼材的供應範圍擴大涵蓋棒線、熱軋、冷軋、鍍鋅及電磁鋼等鋼種，另開發易加工、省球化及表面無線縫(seam free)的棒線產品，力助台灣用鋼業者提升低碳國際競爭力。

中鋼

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