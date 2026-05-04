前四月六都房市62,687棟、年減3.4％ 專家：這股買盤力量浮現

根據六都地政局公布的4月份建物買賣移轉棟數，2026年4月台北市1,981棟、月減17.9％、年減6.7％，新北市3,504棟、月減20.7％、年減7.9％，桃園市2,894棟、月減15.3％、年減16.6%，台中市3,142棟、月減1.7％、年減2％，台南市1,585、月減13.7％、年減10.4％，高雄2,579棟、月減14.1％、年增3％，4月六大主要都會區總計建物買賣移轉棟數15,685棟、月減14.2％、年減7.1％。

觀察2026年1-4月六都建物買賣移轉棟數表現，台北市8,070棟、年增1.1％，新北市14,424棟、年增3.1％，桃園市11,822棟、年減7.2％，台中市11,721棟、年減14.8%，台南市6,529棟、年增9.6％，高雄市10,121棟、年減3.6％，1-4月六都總計62,687棟、年減3.4％。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，4月買賣移轉棟數較3月明顯下滑，降幅超過一成。依過往市場節奏，3-4月原屬傳統房市旺季，但今年整體表現卻相對疲弱，呈現「旺季不旺」的情況。探究其因，除了4月連假導致工作天數減少、新案交屋量縮減等因素外，股市的資金排擠效應更是關鍵。

莊思敏分析，近期台股表現氣勢如虹，加權指數強勢攻克4萬點大關，民眾的注意力與市場熱錢幾乎全面湧向股市，甚至還有不少潛在購屋者選擇將資金續留股市以追求更高回報，因而延後購屋決策，進一步壓抑房市交易動能，整體買氣自然更顯保守。

展望後市，莊思敏表示，儘管短期內房市受到資金排擠效應影響，但從中長期來看，市場基本面仍具一定支撐力。首先，央行已針對自住族群釋出較為友善的政策訊號，加上國內政經環境相對穩定，預期市場信心將逐步回穩。其次，隨著選舉時程逼近，各類公共建設與區域發展題材可望陸續發酵，為房市帶來潛在利多。

此外，在股市位處歷史高檔之際，部分投資人可能會產生「獲利了結」的心態，將資金重新進行配置，而具備保值與避險功能的房地產，往往是市場熱錢的重點流向。因此，整體來看，只要今年市場上沒有出現重大利空資訊干擾，在剛需買盤遞延出籠下，全年房市交易量仍有望呈現溫和回升的走勢。