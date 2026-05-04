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台股衝破4萬點新高 4月六都買賣移轉棟數寫近八年同期新低

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
高雄房市示意圖。圖／記者游智文攝影
高雄房市示意圖。圖／記者游智文攝影

六都公布今年4月的買賣移轉棟數，分別為台北市1,981棟，月減17.9%，年減6.7%；新北市3,504棟，月減20.7%、年減7.9%；桃園市2,894棟，月減15.3%，年減16.6%；台中市3,142棟，月減1.7%，年減2%；台南市1,585棟，月減13.7%，年減10.4%；高雄市2,579棟，月減14.1%，年增3%。

總計六都共15,685棟，為近8年同期新低，月減14.2%，年減7.1%；累計1-4月六都共62,688棟，則為近9年同期最低，年減3.4%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，3月中下旬央行針對第2屋貸款成數上修1成的政策鬆綁效應，不過買賣雙方對消息解讀各異，部分賣方心態轉趨強硬，與買方的讓利期待相左，反而造成價格認知差距，因此在價差大的地區，買賣磨合時間仍長，政策利多的效果好事多磨。

此外，今年3~4月間，股市從最低不到33,000飆上4萬點，強勁漲勢吸納市場游資，也讓投資人短期內持續將焦點放在股市，但當股市面臨高位盤整時，資金往房市多元配置的可能性也可望增加，因此房市後續買氣仍有機會倒吃甘蔗。

觀察六都數據， 高雄市在一片年減的趨勢中，逆勢較去年同期增加3%，繳出六都唯一年增的佳績！而今年首季年減幅明顯的台中，本月表現相對亮眼，月減1.7%為六都最佳，年減2%的表現也僅次高雄。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，高雄市過去幾年曾因科技業投資話題帶動房市，但短期內價量衝高後，遇上景氣盤整時拉回也較明顯，因此去年高雄市整體交易量為縣市合併以來的新低，今年4月由於比較基期低，加上新興區近期有「棋琴文合苑」、「崑庭敦品」等案交屋，使4月買賣轉量衝破200棟，比去年同期的97棟大增上百棟，成為助威高雄年增率收紅的關鍵。

台中也受惠太平區新光重劃區近半年來有不少新案完工，帶動整體交屋量，加上太平市區的指標案「順天緮華」去年第4季取得使照後，近期陸續交屋移轉，也讓太平繳出月增超過200%、年增逾100%的好成績，連帶穩固本月台中的年月表現。

六都公布今年4月的買賣移轉棟數，總計六都共15,685棟，為近8年同期新低，月減14.2%，年減7.1%；累計1-4月六都共62,688棟，則為近9年同期最低，年減3.4%。台灣房屋集團趨勢中心提供
六都公布今年4月的買賣移轉棟數，總計六都共15,685棟，為近8年同期新低，月減14.2%，年減7.1%；累計1-4月六都共62,688棟，則為近9年同期最低，年減3.4%。台灣房屋集團趨勢中心提供

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