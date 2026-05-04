台泥啟動歐洲資本市場上市評估 三大國際投行共推進

台泥（1101）董事長張安平4日宣布，正評估於歐洲資本市場上市。台泥已委請 BNP Paribas、Morgan Stanley、Goldman Sachs三家國際投行共同推進相關評估，目前以倫敦、巴黎、法蘭克福、阿姆斯特丹四大歐洲金融重鎮為主要評估地點。

張安平進一步說明，當2050淨零與 CBAM 成為現實，「水泥，已經不是過去的水泥」，它正在變成一個整合低碳、耐久與能源的系統。台泥的方向因此非常清楚——「材料創新加上能源布局，兩件事加在一起，才是未來」。

張安平4日在台泥邀請金融業投融資機構賓客出席的「築夢文明」活動中，以一段對企業價值本質的提問為開場。他表示，企業大多在追求成長，但很少有人問：「成長之後，還剩下什麼？」他指出，「80年，是一個剛好可以回答這個問題的時間。」張安平強調，「企業，不只是創造價值，也在接受時間的檢驗」。他強調，「什麼能留下、什麼值得留下，這才是長期經營真正的問題。」張安平強調，「在逆風中，我們沒有停」。

台泥位於大陸杭州獲得雙鉑金認證的總部大樓已完成、喀麥隆鍛燒水泥工廠投產，今年葡萄牙與加納新廠也將陸續啟動。張安平表示，這不是擴張而已，而是在換一條路—從源頭開始，用低碳與數位，重新設計製造。

正是在這條轉型路徑上，張安平正式揭示歐洲上市計畫，並將「為了時間」一句作為決策核心。他表示：「我們正評估於歐洲資本市場上市。這不只是為了資金，而是為了時間。」

他指出，氣候、能源、轉型都是長期問題，「短期思維，解不了長期挑戰」。針對外界對短期回報的關注，張安平回應：「很多人問，這樣做會不會影響回報？我們的答案是：短期可能有成本，但長期一定是價值。」他強調，世界正在改變，AI 與電氣化加速，基礎設施需求只會增加，「未來的分水嶺，不是需求，而是能力能不能在滿足需求的同時，不增加地球的負擔」。

台泥總經理程耀輝進一步說明選擇歐洲為上市場域的市場邏輯。他指出，台泥目前營收結構已多元分布於三大區域：台灣占 36%、亞洲其他地區占 20%、歐洲占 44%；歐洲營收已達 19 億歐元，為集團最大單一區域市場。

程耀輝表示，過去9年台泥累計發放台幣1,067 億元現金股利，至今仍保持總資產台幣5,888 億元、淨資產新台幣2,927 億元。「這樣的規模與結構，讓我們在推動各區域平台發展的同時，也具備穩定的資本基礎，以及長期投入的能力」。

程耀輝強調，過去幾年台泥完成三階段關鍵演進：從單一市場，走向跨區域布局，從單一產品，走向新興低碳及綠色能源科技產業聚合，從水泥製造者，走向新能源科技的先行者。

程耀輝指出，歐洲市場同時集結四項結構性驅動力：其一是低碳建材需求結構性成長，歐洲整體 GDP 年成長率約為1.5%，但建築與低碳水泥需求，卻可達接近 4%。未來三年，建築產值預期維持 3% 至 5% 的成長，而未來十年，英國與法國合計超過1兆歐元等值的建設及老房翻新投資，將持續推動低碳水泥需求。

其二是碳價機制成熟，目前每噸 75 歐元，市場預期 2030 年將上看每噸 142 歐元；其三是電動化轉型缺口龐大，歐洲設定 2030 年達 3,000 萬輛電動車與 300 萬充電點，但截至 2025 年底僅達 830 萬輛與 110 萬；其四是電力市場交易自由化，2025 年總交易量約為 10,247 太瓦時（TWh），約占全球年度發電量的三分之一。若以平均電價觀察，單日電價差可達約 180 歐元，整體交易規模已超過 9,000 億歐元。2025 年 EMEA 地區(歐洲、中東及非洲合稱)的工商業儲能（C&I）裝置容量仍低於 5 GWh，但預計至 2030 年，將成長至超過 30 GWh。

程耀輝表示，台泥在土耳其水泥產能2,400萬噸，市占率16%，產能利用率80%，還有能力協助鄰近中亞及東歐國家未來重建的需求。在葡萄牙，水泥產能1,120萬噸，市占率52%，產能利用率50%，對未來法國和英國的低碳水泥需求，更有成長的機會。

針對歐洲上市規劃，台泥已委請 BNP Paribas、Morgan Stanley、Goldman Sachs 三家國際投行共同推進相關評估，程耀輝表示：「歐洲本身就是一個成熟且具深度的市場，這四個城市不只是資本聚集之地，更是長期價值被理解與定價的舞台。這一步的意義，從來不只是進入市場，而是讓這個體系，在更長的時間裡，持續運行、持續延展。」