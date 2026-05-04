銅價高漲抑制大陸消費 市場關注剛果冶煉成本飆升與礦業龍頭整併

近期國際銅價重返2月下旬高點，導致中國大陸下游企業消費意願顯著轉弱，洋山銅與廣東地區溢價同步回落。儘管廣東庫存因到貨量減少一度觸及新低，但隨價格飆升，補貨力道迅速下降，市場呈現供需雙弱格局。同時，再生銅市場深受「反向開票」合規政策影響，提高廢銅採購門檻，導致大陸廢銅價格走弱、貿易商資金壓力增加。儘管電解銅與再生銅價差支撐部分企業獲利，但結構性問題仍限制產出。上海現貨市場雖有勞動節長假前的囤貨需求，但在高價抑制及發票開立限制下，實際成交增幅有限，預計溢價將維持穩定。

在全球供應的部分，受到荷莫茲海峽封鎖的影響，剛果（金）銅冶煉業面臨嚴峻的物流與成本挑戰。目前境內濕式冶煉廠至港口的綜合物流成本攀升至每噸270至330美元，部分南向航線運費亦顯著調漲。此外，當地硫酸與硫磺供應持續緊張，硫酸到岸價飆升至每噸1,000至1,400美元，礦石採購成本同樣高居不下。電力供應不穩迫使生產商依賴高昂的柴油發電，邊際電力成本達每千瓦時0.80至0.95美元，導致現金生產成本大幅增加。在原料、能源與物流多重壓力下，生產成本的墊高預期將為國際銅價提供強而有力的支撐。

在礦業巨頭動向方面，英美資源集團公布2026年第1季銅產量達17萬噸，年增1%，主要受智利洛斯布朗塞斯與科拉瓦西礦區產量成長推動。公司維持全年產量預期約70萬至76萬噸，顯示其全球供應能力相對穩定。值得關注的是，英美資源已同意與加拿大泰克資源公司進行合併，此舉將使其躍升為全球第五大銅生產商，進一步鞏固其市場地位。而且該集團正積極出脫煤炭與鑽石等非核心業務，持續將業務重心轉移至銅礦資產開發。

街口投信表示，隨著全球銅礦產業進入整併階段，加上能源轉型與電氣化長期需求持續推進，全球銅市供需結構正處於深度調整期。短線雖受高價抑制需求影響而出現震盪整理，但從中長線來看，供應約束與成本支撐仍將有利銅價維持偏多格局。