和泰集團出招 ROOKIE Racing 車手領航體驗 GR 賽車基因

為提供廣大車迷熱血駕馭體驗，和泰汽車將於5月29日（星期五）於台中麗寶國際賽車場舉辦「ROOKIE Racing 車手領航-賽道實戰營」，體驗駕馭GR Yaris、GR86、Corolla Cup統規賽車等車款，親身感受GR熱血賽車基因外，全方位體驗GR競技靈魂、ROOKIE Racing車手親自傳授。

和泰集團表示，讓喜歡賽車的車迷深度體驗GR賽車基因，解鎖極限駕馭潛能，本次特別邀請日本ROOKIE Racing兩位國際級職業車手—佐佐木雅弘（Masahiro Sasaki）、松井孝允（Takamitsu Matsui）蒞臨現場，分享征戰全球賽事的心路歷程，並親自傳遞賽道攻略及車輛改裝經驗。

「ROOKIE Racing 車手領航 -賽道實戰營」將提供GR粉絲從模擬練習到賽道實駕，全方位體驗GR品牌的競技靈魂，活動內容包含三大特色。

首先全賽道駕駛體驗，駕駛 GR Yaris 與 Corolla Cup 統規賽車，跟隨教練指導學習最佳賽道攻略路線，體驗GR Yaris為拉力賽而生的靈敏車身動態。此外，還能駕馭Corolla Cup統規賽車，在賽道上感受與正規比賽用車人車合一的操控樂趣。ROOKIE Racing車手也將分享職業賽車手的比賽經驗與傳授賽道攻略巧思給台灣粉絲。

其次，金卡納體驗：體驗GR86的敏捷操控，精進車輛操控技巧，感受前置後驅純種跑車細膩的油門操控與精準重心轉移。第三，賽道模擬器挑戰：使用職業車手培訓用賽車模擬器，在安全又擬真的虛擬環境中，探索駕駛的極限，挑戰ROOKIE Racing選手單圈秒數！