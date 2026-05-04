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TOYOTA 豪華商旅 GRANVIA、HIACE 推「霸氣豪禮遇」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「豪華商旅 尊榮禮讚」5月開跑，TOYOTA GRANVIA、HIACE 推出店頭限定活動，「霸氣豪禮遇」購車優惠同步實施中。業者／提供
「豪華商旅 尊榮禮讚」5月開跑，TOYOTA GRANVIA、HIACE 推出店頭限定活動，「霸氣豪禮遇」購車優惠同步實施中。業者／提供

由和泰汽車總代理之TOYOTA商旅車GRANVIA與HIACE，長期深耕台灣市場，廣泛應用於商務接待、旅遊接駁及多元載運，深獲企業與消費者肯定；5月推出賞車試乘體驗升級，來店禮與周周抽，還有一日店長巡迴登場，專業解說強化賞車體驗等活動。

因應政府貨物稅減徵政策，TOYOTA商旅車同步進行產品與價格優化，回饋市場支持。其中，GRANVIA 6人與9人座車型調降建議售價，進一步降低入主門檻；8人座車型則免費升級搭載TOYOTA SAFETY SENSE（TSS）主動安全防護系統，全面強化行車防護。同時，GRANVIA與HIACE推出「霸氣豪禮遇」專案，結合配備升級與購車優惠，提升整體產品競爭力。

5月4日至5月31日活動期間，凡至全台 HINO 營業據點賞車或試乘 GRANVIA 或 HIACE，即可獲得 TOYOTA 精美來店禮1只水壺，並取得「購車優惠一萬元」之抽獎資格；透過商品體驗結合回饋機制，讓消費者在實際接觸車輛的同時，更全面了解產品機能與乘坐表現，進一步提升來店體驗。

為深化互動體驗，5月20日至5月27日將於台北、桃園、台中及高雄四地舉辦「一日 店長」巡迴活動，邀請專家現場駐點，提供專業車款解說與試乘陪同服務。活動採指定據點邀請制，持特邀函可兌換專屬贈品，當日亦推出限定加碼購車優惠，提供有購車需求的消費者更具吸引力的入手機會。

另外，自4月1日至7月31日，「霸氣豪禮遇」專案持續進行中。活動期間內購買指定 GRANVIA 或 HIACE 車型，可享新台幣5萬元購車金優惠；誠摯邀請有購車需求的顧客把握五月購車時機，全台所屬商用車經銷商長源汽車、蘭揚汽車、東部汽車的全台營業據點，同步啟動。

TOYOTA

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