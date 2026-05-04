快訊

奧客飆罵店員丟菜單 霸氣店長護員工嗆客人「你給我回來道歉」

150人郵輪爆漢他病毒！外媒曝遊客「受困如地獄」專家：最糟發病地點

極地豪華郵輪是病毒地獄？WHO：還在公衛風險評估中

聽新聞
0:00 / 0:00

TOYOTA 回廠「煥」新搭配三大好康優惠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
TOYOTA回廠「煥」新，抽百萬好禮活動，5~6月買橫濱輪胎、電瓶等指定商品 抽 Switch 2等好禮，另有三大好康優惠。業者／提供
TOYOTA回廠「煥」新，抽百萬好禮活動，5~6月買橫濱輪胎、電瓶等指定商品 抽 Switch 2等好禮，另有三大好康優惠。業者／提供

TOYOTA吸客再出招，推出回廠「煥」新，抽百萬好禮活動，5~6月買橫濱輪胎、電瓶等指定商品抽 Switch 2等好禮，另有三大好康優惠。

和泰集團指出，隨著夏季來臨，相信不少車主已開始著手規劃接下來的出遊行程。無論是周末出遊或長途旅行，在準備好出發的愉悅心情之餘，愛車是否也已做好準備了呢；代理的TOYOTA關心車主的行車安全，行車前，除了檢查輪胎、電瓶、胎壓等攸關行車安全的項目外，車內空氣品質亦同樣會影響整體駕乘體驗。

TOYOTA推出「回廠煥新，享樂抽大獎」活動，只要在活動期間內購買指定商品，就有機會將Switch 2等人氣好禮帶回家！從行車安全到車內空氣品質，TOYOTA為車主日常用車做好把關，協助愛車維持良好狀態，讓每一次出行都更加順心。

除上述百萬好禮抽獎外，TOYOTA亦同步提供橫濱輪胎71折起優惠，更推出道路損傷保固方案，全面強化行車安全與用車保障；同時，TOYOTA持續關注車主長期用車需求，打造「知心老友專案」，針對車齡達4年（含）以上之車主提供引擎類、底盤類共14項原廠零件優惠，協助愛車在長期使用下維持穩定表現，用車更能安心無虞。

延伸閱讀

桃園公車服務再提升 乘車集點通勤更優惠

4月車市 國產車表現突出

春季賞花季必備神機！用三星Galaxy Tab A11+聰明佈局　帶孩子出門也能優雅旅行

元大證全民投資慶新登場 抽總價值90萬豪禮搶攻台美股行情

相關新聞

三峽站出入口1聯開案動工 三鶯線拚6月通車、7處聯開帶動軌道經濟

新北捷運三鶯線通車在即，沿線開發同步推進。繼4月三峽站出入口2聯開案動工後，出入口1開發案今舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜表示，三鶯線預計5月報交通部履勘，6月有機會達成年中通車目標，並搭配7處捷運

TOYOTA 豪華商旅 GRANVIA、HIACE 推「霸氣豪禮遇」

由和泰汽車總代理之TOYOTA商旅車GRANVIA與HIACE，長期深耕台灣市場，廣泛應用於商務接待、旅遊接駁及多元載運，深獲企業與消費者肯定；5月推出賞車試乘體驗升級，來店禮與周周抽，還有一日店長巡

TOYOTA 回廠「煥」新搭配三大好康優惠

TOYOTA吸客再出招，推出回廠「煥」新，抽百萬好禮活動，5~6月買橫濱輪胎、電瓶等指定商品抽 Switch 2等好禮，另有三大好康優惠。

天母、民生社區跌下神壇？網點名「台北3區」崛起：早就全面超越

隨著都市發展與房價結構變化，台北各行政區的住宅地位也持續調整。近期有網友在社群平台指出，過去被視為頂級住宅象徵的天母與民生社區，雖然至今仍擁有不少支持者，但其「天龍國核心區」的地位已不如以往，甚至直言

中鋼入選2026道瓊領先指數「世界指數」成分股

道瓊領先指數(Dow Jones Best-in-Class indices, DJBIC indices)近日公布成分股入選企業名單，在眾多全球指標企業受邀參與2025企業永續評比（Corporat

中華郵政人力缺口達3千名 王國材：1個月內改善

中華郵政公司去年轉虧為盈，其中主力為快捷及包裹業務持續成長，然而對於人力部分仍有3,000名缺口，立委質疑，正因人力不足導致員工抱怨加班加到半夜、特休無法休。董事長王國材4日表示，預計9月招考能補足部

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。