TOYOTA 回廠「煥」新搭配三大好康優惠

TOYOTA吸客再出招，推出回廠「煥」新，抽百萬好禮活動，5~6月買橫濱輪胎、電瓶等指定商品抽 Switch 2等好禮，另有三大好康優惠。

和泰集團指出，隨著夏季來臨，相信不少車主已開始著手規劃接下來的出遊行程。無論是周末出遊或長途旅行，在準備好出發的愉悅心情之餘，愛車是否也已做好準備了呢；代理的TOYOTA關心車主的行車安全，行車前，除了檢查輪胎、電瓶、胎壓等攸關行車安全的項目外，車內空氣品質亦同樣會影響整體駕乘體驗。

TOYOTA推出「回廠煥新，享樂抽大獎」活動，只要在活動期間內購買指定商品，就有機會將Switch 2等人氣好禮帶回家！從行車安全到車內空氣品質，TOYOTA為車主日常用車做好把關，協助愛車維持良好狀態，讓每一次出行都更加順心。

除上述百萬好禮抽獎外，TOYOTA亦同步提供橫濱輪胎71折起優惠，更推出道路損傷保固方案，全面強化行車安全與用車保障；同時，TOYOTA持續關注車主長期用車需求，打造「知心老友專案」，針對車齡達4年（含）以上之車主提供引擎類、底盤類共14項原廠零件優惠，協助愛車在長期使用下維持穩定表現，用車更能安心無虞。