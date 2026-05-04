中華郵政人力缺口達3千名 王國材：1個月內改善

中華郵政公司去年轉虧為盈，其中主力為快捷及包裹業務持續成長，然而對於人力部分仍有3,000名缺口，立委質疑，正因人力不足導致員工抱怨加班加到半夜、特休無法休。董事長王國材4日表示，預計9月招考能補足部分缺口，至於人力調整及休假補助則預計1個月內提出改善措施。

立委李昆澤於交通委員會質詢表示，中華郵政2023年稅後虧損16億元，去年轉虧為盈，稅後淨利突破100億元，這是所有員工努力的成果，但勞工權益卻引起怨言。目前編制人力與實際人力仍有3,000名缺口，可能導致員工休假被排擠、特休展延時間不夠，甚至擠壓請領休假補助。

立委林俊憲也提到，雖然郵政業績越來越好，但自動化還是有限，留下的員工苦不堪言，且屢屢招不到新人，新進員工又很快離職，每年離職員工大於新進員工，據統計，離職員工中約3成是退休，近7成都是自願離職，恐造成郵政經營問題。

王國材回應，去年開始業務量從寄信轉移到包裹及快捷，其中在今年3月包裹業務量成長約20%，快捷整體也成長27%，最近持續在招考、但目前仍有時間差，對於員工無法休假已請人資處討論，對於人力短缺及休假補助在合理範圍內願意調整，將在1個月內提出改善措施。

立委萬美玲也提到，中華郵政預算員額27,496人，截至目前缺額仍有3,000多人，去年離職員工1,310人，新進人員1,040人，招進來又有100多人留不住，預估2029年前每年都有近1,000人退休，公司應該想辦法改善。

王國材表示，公司轉型過程中，人力調配很重要，現在確實面臨人力不足的狀況，近期也有在招考「半日制」，有些人希望半日工作、半日照顧家庭，但整體人力在訓練及招考有時間差，9月預計會有一波人力進來補齊。