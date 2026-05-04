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天母、民生社區跌下神壇？網點名「台北3區」崛起：早就全面超越

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人認為天母與民生社區天龍國的地位不如以往。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
不少人認為天母與民生社區天龍國的地位不如以往。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

隨著都市發展與房價結構變化，台北各行政區的住宅地位也持續調整。近期有網友在社群平台指出，過去被視為頂級住宅象徵的天母與民生社區，雖然至今仍擁有不少支持者，但其「天龍國核心區」的地位已不如以往，甚至直言「現在根本排不進前五」，引發網路熱議。

該名網友PTT發文提到，近期網路上仍可見許多年輕族群推崇天母與民生社區，甚至以「天母國」形容該區，並認為民生社區具有人文氣息、屬於台北最頂級區域之一。不過他認為，這些印象多停留在數十年前的輝煌時期，如今房市與區域發展已出現明顯變化。

在該網友提出的台北市住宅分級中，將大安區、大直與信義計畫區列為最高等級，第二層則包括中正區與松山敦北、巨蛋一帶，第三層則涵蓋北士科、南港經貿園區及台北車站雙子星等新興開發區，而天母與民生社區則被排在更後段位置。

對於這份排名，不少網友也加入討論，有人認為大安區在明星學區與地段上仍具壓倒性優勢「大安還是最精華」、「大安贏，那個學區真的兇狠」、「推大安區，獨一無二」。

也有人指出信義、大直在高價住宅與景觀條件上更具競爭力，「大直水岸腹地大，能舉辦較大型活動，運動場地也大」、「大直應該勝大安，就算我住安森（大安森林公園）九宮格，但破公寓就是醜」、「台北最頂的窗景，大直」。

至於天母與民生社區，很多人認為已經不如以往，「10年前天母就不是最好的區塊了吧」、「其實天母基本上被往兩邊拉」、「石牌和芝山現在機能都比天母好」、「又沒落又老化，大概等輝達幫忙看有沒有輕軌連到忠誠路」、「芝山有個歐洲學校，周邊跟10年前比也多了不少商店，漸漸超車舊天母」。

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