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供給偏緊PVC價格反彈 業者：5月需求回溫可期

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

國際油價仍在百元左右高檔。塑化業者指出，5月在原料成本維持高檔、供給仍偏緊之下，聚氯乙烯（PVC）等產品價格已浮現反彈訊號；在需求面，隨著庫存逐步去化，5月下游廠商回補庫存的意願有望提高，市場動能逐步回溫。

國內PVC業者指出，近期PVC價格再度回彈，業者更認為5月或將有進一步的上漲空間。中國大陸乙烯供應持續受限，雖積極尋找分散油源，但成本仍續處高檔，價格有支撐。近一周中國國內期貨價格回彈，帶動現貨價格向上，中國PVC最新到岸價回升至每公噸1,050美元；亞洲其他地區PVC價格則近則持平。

展望5月市場需求，PVC業者觀察，4月下游開工率被原料價格壓抑，需求遞延、客戶需求轉向保守觀望；至5月則因中國的庫存逐步消化，開工率可望略為提高；如果中國持續止跌，買家可能認為低點已過，增強進場意願。此外，第2季數塑料產品需求旺季，需求基本面仍有支撐。

回顧4月整體市況，一來由於中國石油腦、乙烯價格平均較3月時下跌，帶動二氯乙烷（EDC）等原料價格向下，使得PVC報價出現下修空間；二來是美、伊多次傳出有望和談，各界期待戰事趨緩，市場觀望氣氛濃厚，也引發價格回落。

觀察4月PVC重要出口國中、美國兩國價格變化，兩國4月的出口價格均累計下跌每噸180美元左右；中國乙烯法PVC價格從每噸995美元，一度跌到約810美元，美國則從約1050美元跌到905美元。不過，由於價格仍處在相對高檔，下游的成本消化能力轉弱，需求遞延，買家觀望、等待價格進一步下滑，使4月整體交易量下滑。

業者也表示，開戰以來中國大陸電石法業者因不受石化原料供給限制，相對於乙烯法業者具備成本優勢，紛紛提高開工率，也對整體價格造成拖累不過電石法則由於不受石化原料供給短缺影響，形成相對優勢，自戰爭開打後，電石法開工率一路向上，也因庫存升高，同步拖累乙烯法PVC價格。

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