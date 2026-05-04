將捷「三鶯線三峽站聯開案」開工 總投資額22.6億元、2029年完工

將捷集團（7798）拿下的「三鶯線三峽站出入口1捷運開發案」，4日舉行開工典禮，將捷集團執行長林莉婷表示，該案總投資額22.6億元，將視房市狀況擇期推出，預計2029年完工，今年雙北推案量約60~70億元，若該案來得及推出，全年推案量逾100億元。

將捷近年深耕新北，結合軌道經濟、淡水觀光、全齡住宅與地熱發電，多角化布局大新北生活圈，並陸續拿下捷運聯開、公辦都更案，包括三鶯線三峽站出入口1捷運開發案」、「文山木柵公辦都更案」、「安欣芳和公辦都更案」等。

「三鶯線三峽站出入口1捷運開發案」基地面積約1,844坪，規劃A、B兩棟地上14及15層、地下2層，總樓地板面積約35,253平方公尺，總戶數296戶，其中包含295戶住宅與1戶日間照護中心。

將捷表示，三鶯線三峽站出入口1捷運開發案不只是單一建案，而是集團地產建築事業由區位開發升級為「全齡友善」的重要實踐，可望提升長期使用價值與資產韌性。

除捷運開發案外，將捷表示，位於淡水的滬尾藝文休閒園區也將迎來利多。隨著淡江大橋預計5月12日正式通車，未來往返淡水與八里行車距離可縮短約15公里，強化淡海新市鎮對外聯繫能力，串聯北部濱海、台北港特定區及八里左岸，更有助銜接與桃園國際機場間的通達性。

推案量方面，將捷表示，今年已經推出紅樹林「將捷舟際」，預計2029年下半年完工，另還有中和聯開案及文山區等個案，全年推案量約50至60億元。

展望未來，將捷表示，大新北生活圈將不只是地理概念，而是將捷集團資產配置與事業成長的核心，從淡水到三峽，從河岸觀光到軌道經濟，從住宅開發到再生能源，持續以「公利與永續」為核心，並結合政府重大建設、人口結構變化及淨零政策方向，打造兼具城市發展、社會需求與資本效率的永續事業版圖。