快訊

0504-0510「血型+生肖」財運TOP5！AB型1生肖「腦力變現王」：合作機會狂湧收入衝高

水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

出訪史瓦帝尼的策略？「民眾間全邊主義」走出外交死胡同

聽新聞
0:00 / 0:00

三峽站出入口1聯開案動工 三鶯線拚6月通車、7處聯開帶動軌道經濟

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北捷運三鶯線通車在即，沿線開發同步推進，繼4月三峽站出入口2聯開案動工後，出入口1開發案今舉行開工動土典禮。記者張策／攝影
新北捷運三鶯線通車在即，沿線開發同步推進，繼4月三峽站出入口2聯開案動工後，出入口1開發案今舉行開工動土典禮。記者張策／攝影

新北捷運三鶯線通車在即，沿線開發同步推進。繼4月三峽站出入口2聯開案動工後，出入口1開發案今舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜表示，三鶯線預計5月報交通部履勘，6月有機會達成年中通車目標，並搭配7處捷運聯開案，落實大眾運輸導向發展（TOD），帶動三峽、鶯歌整體發展。

新北市捷運局說明，該案為新北自辦首座雙側出入口同步開發的捷運站，規畫導入住宅、商業及公益設施，打造多元共構生活圈。全案投資金額約22.6億元，將興建地下2層、地上14至15層建築，並設置約145坪日照中心，兼顧開發與公共服務機能。

捷運局指出，三鶯線全線規畫7處捷運開發案，目前已完成5案招商，其中3案已動工、2案申請建照中，其餘2案持續招商。整體預估可帶動約485億元投資，並引入約1.4萬人口，透過軌道建設帶動區域發展，強化三峽、鶯歌生活與產業機能。

新北市長侯友宜表示，三鶯線預計5月報交通部履勘，6月有機會達成年中通車目標，將可節省三峽、鶯歌往返台北約20分鐘通勤時間。他強調，捷運建設不只是交通改善，更重要的是帶動地方觀光與產業發展，讓三峽與鶯歌整體動能提升。

侯友宜指出，7處聯開案將隨捷運通車逐步推進，目前進度穩定，「一處一處開工、一處一處完成」，未來可望帶動人口進駐與經濟發展。他也表示，聯開案將導入公益設施與生活服務，讓捷運站成為生活核心，打造「到站即到家」的生活環境。

新北捷運局長李政安表示，三鶯線已於4月26日完成初勘，後續將報交通部辦理履勘，朝年中通車目標穩健推進。隨三峽站雙側開發案陸續啟動，將串聯北大特區與三峽老街，提升交通便利性與城市發展潛力。

捷運局補充，捷運開發以車站為核心，結合居住、商業與公共服務等多元機能，透過TOD模式提升土地使用效率，同時強化公共服務量能。未來隨聯開案逐步完成，將形塑兼具交通效率與生活品質的都市生活圈，帶動區域均衡發展。

新北捷運三鶯線通車在即，沿線開發同步推進，繼4月三峽站出入口2聯開案動工後，出入口1開發案今舉行開工動土典禮。記者張策／攝影
新北捷運三鶯線通車在即，沿線開發同步推進，繼4月三峽站出入口2聯開案動工後，出入口1開發案今舉行開工動土典禮。記者張策／攝影

新北捷運三鶯線通車在即，沿線開發同步推進，繼4月三峽站出入口2聯開案動工後，出入口1開發案今舉行開工動土典禮。記者張策／攝影
新北捷運三鶯線通車在即，沿線開發同步推進，繼4月三峽站出入口2聯開案動工後，出入口1開發案今舉行開工動土典禮。記者張策／攝影

新北捷運三鶯線通車在即，沿線開發同步推進，繼4月三峽站出入口2聯開案動工後，出入口1開發案今舉行開工動土典禮。記者張策／攝影
新北捷運三鶯線通車在即，沿線開發同步推進，繼4月三峽站出入口2聯開案動工後，出入口1開發案今舉行開工動土典禮。記者張策／攝影

三鶯線

延伸閱讀

串連三鶯線 新北共享汽車將開進台北大學校園

全台最大眷村轉型 左營海軍眷村二期都更招商302億投資定案

基隆打造北五堵智慧科技園區 謝國樑：建構銜接大台北核心門戶

高雄通勤要道本館路壅塞 市府徵地拓寬設人行道

相關新聞

三峽站出入口1聯開案動工 三鶯線拚6月通車、7處聯開帶動軌道經濟

新北捷運三鶯線通車在即，沿線開發同步推進。繼4月三峽站出入口2聯開案動工後，出入口1開發案今舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜表示，三鶯線預計5月報交通部履勘，6月有機會達成年中通車目標，並搭配7處捷運

南投草屯有15億不動產沒人領 地政所喊話：再拖全充公

南投縣草屯地政事務所統計，當地有多達15億元的土地建物資產無人認領，若經公告仍無人申請認領，按程序將列冊管理，當列管期限屆滿，最終恐充公收歸國庫，呼籲民眾透過多元管道確認是否有繼承財產，並盡速辦理登記

苗栗薪水買房只需9.3年！這原因讓苗栗成房產黑馬

苗栗與台北的平均月薪僅差270元，買一間30坪房產的時間卻差了59年，買30坪房，台北需不吃不喝68.6年，在苗栗買30坪房產只需工作9.3年。薪資查詢平台《比薪水》薪資地圖顯示，這兩個城市薪資幾乎相

全台最大眷村轉型 左營海軍眷村二期都更招商302億投資定案

左營海軍眷村再啟動新一波轉型，高雄市政府推動第二期公辦都更招商結果出爐，由達麗建設取得單元五、六、七最優申請人資格，開發面積近1萬4千坪，總投資金額上看302億元，象徵這處全台規模最大的眷村聚落加速再

台灣車市4月掛牌31407台 年減4.47%

儘管4月持續面臨美國進口車關稅政策及國際地緣政治動盪等不確定性，台灣車市在政府貨物稅補助政策與各大車廠的積極促銷下，展現出強大的內需韌性，全月新車總登錄台數達31407台，月減20%，年減4.47%，

長榮航空客運燃油附加費凍漲 跟4月一樣

中油對於油品價格採凍漲策略後，航空公司5月客運燃油附加費用也跟進不動。長榮航空（2618）4日公布5月報請民航局轉報交通部備查自開票日2026年4月7日起台灣地區出發行程調整客運燃油附加費跟上個月一樣

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。