三峽站出入口1聯開案動工 三鶯線拚6月通車、7處聯開帶動軌道經濟

新北捷運三鶯線通車在即，沿線開發同步推進。繼4月三峽站出入口2聯開案動工後，出入口1開發案今舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜表示，三鶯線預計5月報交通部履勘，6月有機會達成年中通車目標，並搭配7處捷運聯開案，落實大眾運輸導向發展（TOD），帶動三峽、鶯歌整體發展。

新北市捷運局說明，該案為新北自辦首座雙側出入口同步開發的捷運站，規畫導入住宅、商業及公益設施，打造多元共構生活圈。全案投資金額約22.6億元，將興建地下2層、地上14至15層建築，並設置約145坪日照中心，兼顧開發與公共服務機能。

捷運局指出，三鶯線全線規畫7處捷運開發案，目前已完成5案招商，其中3案已動工、2案申請建照中，其餘2案持續招商。整體預估可帶動約485億元投資，並引入約1.4萬人口，透過軌道建設帶動區域發展，強化三峽、鶯歌生活與產業機能。

新北市長侯友宜表示，三鶯線預計5月報交通部履勘，6月有機會達成年中通車目標，將可節省三峽、鶯歌往返台北約20分鐘通勤時間。他強調，捷運建設不只是交通改善，更重要的是帶動地方觀光與產業發展，讓三峽與鶯歌整體動能提升。

侯友宜指出，7處聯開案將隨捷運通車逐步推進，目前進度穩定，「一處一處開工、一處一處完成」，未來可望帶動人口進駐與經濟發展。他也表示，聯開案將導入公益設施與生活服務，讓捷運站成為生活核心，打造「到站即到家」的生活環境。

新北捷運局長李政安表示，三鶯線已於4月26日完成初勘，後續將報交通部辦理履勘，朝年中通車目標穩健推進。隨三峽站雙側開發案陸續啟動，將串聯北大特區與三峽老街，提升交通便利性與城市發展潛力。

捷運局補充，捷運開發以車站為核心，結合居住、商業與公共服務等多元機能，透過TOD模式提升土地使用效率，同時強化公共服務量能。未來隨聯開案逐步完成，將形塑兼具交通效率與生活品質的都市生活圈，帶動區域均衡發展。

新北捷運三鶯線通車在即，沿線開發同步推進，繼4月三峽站出入口2聯開案動工後，出入口1開發案今舉行開工動土典禮。記者張策／攝影

新北捷運三鶯線通車在即，沿線開發同步推進，繼4月三峽站出入口2聯開案動工後，出入口1開發案今舉行開工動土典禮。記者張策／攝影