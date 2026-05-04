全台最大眷村轉型 左營海軍眷村二期都更招商302億投資定案

左營海軍眷村再啟動新一波轉型，高雄市政府推動第二期公辦都更招商結果出爐，由達麗建設取得單元五、六、七最優申請人資格，開發面積近1萬4千坪，總投資金額上看302億元，象徵這處全台規模最大的眷村聚落加速再生。

左營海軍眷村長年承載戰後軍眷生活記憶，區內紅瓦平房、巷弄紋理與生活聚落構成獨特文化景觀，市府指出，過去以「以住代護」方式維持眷舍使用，但受限資源，修復與活化速度有限，近年轉以公辦都更引入民間資金，試圖在保存與開發之間取得平衡，讓老眷村得以延續生命。

這次招商延續舊眷新村發展方向，在不破壞歷史紋理前提下進行整體規劃，文化局表示，評選標準特別納入眷村風貌維護、老樹原地保留及生態友善設計，並要求新建建物須與周邊景觀融合，維持聚落尺度與空間記憶，避免大規模開發破壞原有文化肌理。

除文化保存外，開發案亦導入公共建設與生活機能。市府同步規劃20米計畫道路、里民活動中心、眷村遺構公園及停車空間等設施，提升區域機能，要求開發單位負擔文化景觀維護金、老眷舍維護營運及綠地認養等公益回饋，強化公私協力。

文化局指出，未來左營海軍眷村將朝向人文居住、文化休閒、公共服務及產業進駐等多元機能發展，透過分期招商逐步推動整體轉型，讓歷史場域融入現代都市生活。

隨著第一期與第二期開發陸續推進，左營海軍眷村正從保存走向再生，在歷史與城市發展交會下，逐步重塑屬於高雄的眷村新樣貌。

左營海軍眷村公辦都更第二期招商，單元5至7基地位置示意圖。圖／高雄市文化局提供

左營海軍眷村公辦都更第二期招商，單元6示意模擬圖。圖／高雄市文化局提供