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台灣車市4月掛牌31407台 年減4.47%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
Lexus總代理和泰汽車於4月28日正式發表全新大改款ES，提供油電及純電雙動力設定，售價177萬起。圖／本報資料照片
Lexus總代理和泰汽車於4月28日正式發表全新大改款ES，提供油電及純電雙動力設定，售價177萬起。圖／本報資料照片

儘管4月持續面臨美國進口車關稅政策及國際地緣政治動盪等不確定性，台灣車市在政府貨物稅補助政策與各大車廠的積極促銷下，展現出強大的內需韌性，全月新車總登錄台數達31407台，月減20%，年減4.47%，累計1~4月掛牌數127841台，年減3.7%，維持穩健格局。

和泰車表示，旗下TOYOTA與LEXUS雙品牌四月合計登錄12449台，市占率攀升至39.6%，不僅稱霸近四成市場，更一舉突破4月份的歷史市占率紀錄。

和泰車表示，TOYOTA品牌4月登錄10305台，市占率進一步上升至32.8%，旗下各主力車款全面告捷，在休旅車市場，冠軍休旅COROLLA CROSS，單月登錄3573台，穩居市場銷售冠軍；跨界小休旅YARiSCROSS同樣在其大空間及高CP值的特性下，熱銷1129台，兩款車聯手制霸國產休旅車市場。

和泰車指出，本月受到進口車關稅議題的持續影響，消費者普遍呈現觀望態度，高級車市場總登錄台數為6396台，去年比年減22.3%，累計至4月底，高級車市場年減15.7%；而LEXUS在部分油電混合車款持續缺車及大改款ES尚未開始交付影響下，本月登錄2144台，年減13.4%，占有率33.5%。

和泰車表示，展望未來，儘管國際地緣政治及金融情勢依然存在變數，但受惠於台灣AI產業鏈的蓬勃發展，整體經濟動能持續向上，為內需市場注入強心針，隨著車市即將進入傳統銷售旺季，預期各大車廠將端出更多牛肉來刺激市場買氣。

對於5月掛牌預估，和泰車表示，在多重利多因素帶動下，預估5月份台灣車市總登錄台數約為33000台，年增3.4%。

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