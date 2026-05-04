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長榮航空客運燃油附加費凍漲 跟4月一樣

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空燃油附加費凍漲跟4月一樣。長榮航空提供資料照
長榮航空燃油附加費凍漲跟4月一樣。長榮航空提供資料照

中油對於油品價格採凍漲策略後，航空公司5月客運燃油附加費用也跟進不動。長榮航空（2618）4日公布5月報請民航局轉報交通部備查自開票日2026年4月7日起台灣地區出發行程調整客運燃油附加費跟上個月一樣。

中油日前宣布，5/4-5/10國內汽、柴油價格維持不調整，航空公司根據中油的報價來申請燃油附加費，隨著中油價格不再上調後，長榮航空最新公布的5月燃油附加費用跟4月一樣，短程航線(包含香港航線)每航段收取45.00美元；長程航線每航段收取117.00美元。

長榮航空公告，依台灣中油2026年5月公告航空燃油平均一桶價格(USD 208.78)，及基準油價每桶40美元，長榮航空每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為 797.82美元與133.5美元。即便扣除奉准徵收之附加費後，長榮航空自行吸收佔新增燃油成本支出之85%與66%。

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