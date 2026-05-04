聽新聞
0:00 / 0:00
長榮航空客運燃油附加費凍漲 跟4月一樣
中油對於油品價格採凍漲策略後，航空公司5月客運燃油附加費用也跟進不動。長榮航空（2618）4日公布5月報請民航局轉報交通部備查自開票日2026年4月7日起台灣地區出發行程調整客運燃油附加費跟上個月一樣。
中油日前宣布，5/4-5/10國內汽、柴油價格維持不調整，航空公司根據中油的報價來申請燃油附加費，隨著中油價格不再上調後，長榮航空最新公布的5月燃油附加費用跟4月一樣，短程航線(包含香港航線)每航段收取45.00美元；長程航線每航段收取117.00美元。
長榮航空公告，依台灣中油2026年5月公告航空燃油平均一桶價格(USD 208.78)，及基準油價每桶40美元，長榮航空每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為 797.82美元與133.5美元。即便扣除奉准徵收之附加費後，長榮航空自行吸收佔新增燃油成本支出之85%與66%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。