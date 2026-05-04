4月車市 國產車表現突出

4月份持續面臨美國進口車關稅政策及國際地緣政治動盪等不確定性，台灣車市在政府貨物稅補助政策與各大車廠的積極促銷下，展現出強大的內需韌性，全月新車總登錄台數達 31,407 台，比去年同期小幅衰退4.5%。

龍頭車廠和泰車指出，展望未來，儘管國際地緣政治及金融情勢依然存在變數，但受惠於台灣 AI 產業鏈的蓬勃發展，整體經濟動能持續向上，為內需市場注入強心針。隨著車市即將進入傳統銷售旺季，預期各大車廠將端出更多牛肉來刺激市場買氣，在多重利多因素帶動下，預估5月份台灣車市總登錄台數約為 33,000 台，年增3.4%。

和泰汽車並在4月創下佳績，旗下TOYOTA與LEXUS 雙品牌四月合計登錄 12,449 台，市佔率攀升至 39.6%，不僅稱霸近四成市場，更一舉突破4月份的歷史市佔率紀錄，之前的紀錄為2025年4月的37.9%。

在美製車零關稅不確定因素下，進口車品牌持續受到影響，4月進口車領牌較去年同期衰退8.7%，豪華車部分影響更嚴重，較去年同期衰退22.3%。但國產車表現明顯較好，TOYOTA較去年小幅成長3.2%，福特與三菱較去年同期成長超過三成，MAZDA雖然為進口車，但為日系品牌沒有零關稅議題，較去年同期成長67.4%，成長幅度最大。

和泰車的市占率創下歷史新高，TOYOTA品牌4月登錄 10,305 台，市佔率進一步上升至 32.8%，旗下各主力車款全面告捷。

在休旅車市場，冠軍休旅COROLLA CROSS，單月登錄3,573 台，穩居市場銷售冠軍；跨界小休旅YARiS CROSS 同樣在其大空間及高CP值的特性下，熱銷 1,129 台，兩款車聯手制霸國產休旅車市場。在電動車市場，主力電動車款 bZ4X 憑藉其極具競爭力的價格、優異的續航里程與隨插即充方案，單月銷售381台，為電動車市場銷售NO.1。而發財王牌 TOWN ACE 則以商品力與超高CP值，本月熱賣 1,075 台。