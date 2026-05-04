南投草屯有15億不動產沒人領 地政所喊話：再拖全充公

南投縣草屯地政事務所統計，當地有多達15億元的土地建物資產無人認領，若經公告仍無人申請認領，按程序將列冊管理，當列管期限屆滿，最終恐充公收歸國庫，呼籲民眾透過多元管道確認是否有繼承財產，並盡速辦理登記以確保權益。

南投縣草屯地政事務所指出，全鎮迄今逾期未辦理繼承登記的土地達2187筆及建物72棟。若以115年公告土地現值計算，資產總價值已超過15億元。這些資產，經公告若仍無人申請，後續將進入列冊管理程序，列管期滿將充公收歸國有。

依據「土地法」規定，繼承開始超過1年未辦理登記，經公告3個月後若仍無人申請，將由地政機關列冊管理15年。若列管期滿仍未移轉所有權，將移請財政部國有財產署公開標售，標售所得價款會保存10年，若期限屆滿仍無人申領，相關款項將正式歸屬國庫。

草屯地政所表示，在繼承權益方面，法律保障多元族群的平等，依「民法」規定子女對父母的財產繼承並無性別差異，同性婚姻配偶也準用繼承編規定，擁有相互繼承的權利。

針對家族成員眾多、難以達成共識的情況，建議可以由其中一人以上代表，申請登記為全體繼承人「公同共有」，可有效避免超過6個月未完成繼承登記須裁罰登記罰鍰及不動產因列冊管理期滿而被標售。

草屯地政所提醒，今年度逾期未辦繼承公告從4月1日起持續至6月30日止，相關資訊會張貼於南投縣各地政事務所，以及土地所在地、被繼承人原戶籍地的區公所與里辦公處，建議民眾可透過多元管道查詢確認繼承狀況，保障自身權益。

若需了解申辦流程或必備文件，除了現場諮詢，也可多加利用南投縣地政處及南投縣草屯地政事務所官方網站進行線上查詢，確保家族財產不因疏忽而流失，有任何疑問可以致電049-2334128轉107白課員洽詢。