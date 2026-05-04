上曜集團「拼圖式併購」策略推進 董座：打造跨世代 AI 產業生態系

上曜（1316）持續推動「拼圖式併購」戰略布局，上曜董事長張祐銘4日表示，面對全球產業重組與AI革命浪潮，未來的併購腳步仍會持續推進，尋找能補足集團戰略版圖的「關鍵缺角」，透過垂直整合與跨產業融合，打造涵蓋銀髮長照、數位金融、低空經濟、AI大健康等領域的下一世代產業生態系。

張祐銘指出，上曜集團多年來並非以傳統財務投資角度進行併購，而是以「產業拼圖」思維出發，每一次整合，都是為了補足未來產業鏈中的核心能力與關鍵節點。從建築、美學生活、AI健康科技，到智慧數據、無人機與數位金融，每一塊拼圖都必須彼此串聯，形成具有協同效應的生態閉環。

他強調，未來的企業競爭，不再只是單一公司之間的競爭，而是生態系與生態系的競爭。誰能整合數據、通路、科技、服務與資本，誰就能掌握下一個十年的主導權。

在銀髮長照領域，上曜表示，看準全球高齡化浪潮，積極布局智慧健康管理與高齡生活服務。集團認為，未來長照產業將從傳統照護模式，轉向結合AI監測、預防醫學、營養管理與遠距健康管理的「智慧長照」模式。透過穿戴式健康裝置、AI健康數據分析、營養管理平台與未來可能導入的健康保險服務，將建立完整的銀髮健康生態系，搶攻高齡經濟兆元商機。

在數位金融方面，集團則持續朝「健康數據金融化」方向布局。張祐銘表示，未來金融將不再只是傳統保單銷售，而是建立在個人健康數據、風險分析與AI精準模型上的新型態金融服務。上曜集團正積極整合健康科技、數據平台與保險通路資源，未來不排除透過策略投資與併購方式，擴大在保經、健康金融科技與數位保險市場的布局，建立具高度數據能力的數位金融平台。

近年全球高度關注的低空經濟領域，上曜表示，持續加速布局，主要低空經濟將是下一個兆元級市場，涵蓋無人機、智慧物流、邊境巡檢、農業科技、城市安全與低空通訊等龐大應用。未來將持續尋求與無人機、飛控系統、低軌衛星通訊、AI導航與關鍵零組件相關企業的合作與併購機會，強化集團在低空經濟產業鏈中的戰略地位。

張祐銘透露，目前集團已積極評估與低空經濟及低軌衛星相關企業的合作可能性，希望透過技術整合與供應鏈布局，搶進全球「藍色供應鏈」與盟邦市場需求，建立具國際競爭力的科技平台。

至於AI大健康領域，則是上曜集團未來十年的核心戰略之一。張祐銘認為，未來健康產業將從「治療醫學」逐步轉向「預防醫學」、「數據健康管理」與「個人化健康服務」。因此，從AI健康數據平台、外泌體應用、機能性保健食品，到智慧穿戴裝置與AI營養管理系統，都是集團持續整合的重要方向。

張祐銘表示，未來真正有價值的，不只是產品，而是數據與服務。當健康數據、AI分析、電商通路與金融服務整合在一起，將形成一個全新的商業模式。

他強調，上曜集團未來仍將持續透過「拼圖式併購」戰略，尋找具技術價值、市場潛力與戰略協同效應的企業，並透過資本、市場、數據與通路整合，加速打造跨產業AI生態系。目標希望成為一個能夠跨產業整合、跨世代服務、跨未來競爭的新型態平台型集團。