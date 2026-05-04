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統一超蟬聯七年獲道瓊斯領先全球指數 全台零售業唯一上榜

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一超商蟬聯七年獲道瓊斯領先全球指數，全台零售業唯一上榜。統一超/提供
統一超商蟬聯七年獲道瓊斯領先全球指數，全台零售業唯一上榜。統一超/提供

全球最具指標性的ESG評鑑，2025年道瓊斯領先全球指數（Dow Jones Best-in-Class Indices,DJ BIC）日前公布全球企業評選結果，統一超（2912）共有8項評比項目名列產業第一。全球共9,200多家企業參與評比，台灣企業僅有79家進榜，統一超商再次入選「道瓊斯領先全球指數（DJ BIC World）」成分股，今年於全球食品零售業排名第4，更是全台唯一的零售業者連續七年入榜。

道瓊永續指數DJSI於2025年更名為「道瓊斯領先全球指數DJ BIC」，主要針對全球企業前一年度ESG表現評比，評選機制採取邀請制，企業能夠入選為永續競爭力之重要象徵。統一超商2025年總分與前一年度持平，2025年評比25個項目中，於治理面(透明度與報告、重大性議題、稅務策略、資訊與網路安全），環境面（水資源管理、包裝包材）與社會面（人力資本管理、隱私保護）八大項目，拿下產業排名第一。

綜觀2025年DJ BIC的評比項目透過嚴謹自評展現企業永續成果，重視積極承諾與訊息公開程度。統一超商在治理面上，「透明度與報告」、「重大性議題」、「稅務策略」、「資訊與網路安全」共四大項目獲得滿分並取得產業第一。統一超主動揭露永續行動策略與公開承諾；永續績效指標連結高階主管薪酬，追蹤目標達成度及定期檢視積極度，每季亦於董事會提報溫室氣體盤查及查證進度，提高治理獨立性及監管層級；於董事會轄下設立「誠信及風險暨資安管理委員會」，制定資安管理政策，強化數位營運韌性與安全。

在環境面評比項目中，統一超商於「水資源管理」、「包裝包材」獲得滿分並拿下產業第一，在「廢棄物」項目分數亦積極成長。透過制定水資源使用方針，降低營運中水資源耗損；率零售業之先啟動「永續農場」計畫，回收門市咖啡渣再利用農業生技轉化為有機質肥料施做田間，種植玉米、香蕉、美生菜及高麗菜等，再回到門市販售；i珍食計畫2025年減少逾2萬公噸食物不被浪費，首創「高效智慧回收機」2025年回收近3,000萬個寶特瓶與逾500萬顆電池，「循環杯租借服務」已超過2,500家門市，並推出可生物降解寄件袋、100%再生PE塑膠購物袋等響應減塑。

在社會面評比項目中，統一超商在「隱私保護」、「人力資本管理」獲得產業第一，持續強化資訊安全管理與防護能力，防堵資安風險，保護消費者、員工等個資隱私；提高員工福祉與發展，育兒與家庭照顧、健康支持與多元福利，針對直營門市及後勤員工提供彈性工時，培力身心障礙者、中高齡、外籍學生與新住民就業，打造多元共融的友善職場。

統一超在「重大性議題」、「供應鏈管理」、「風險危機管理」三個項目取得大幅分數成長，永續績效指標連結高階主管薪酬，並結合四大永續專案小組，定期追蹤目標達成度及檢視積極度；遵循ISO 20400永續採購指引，透過供應鏈自評、表彰供應商等，領先打造「永續價值鏈」；進行全員風險培訓，加強風險內稽與重大風險連結財務激勵機制。

統一超以生活品牌為核心，建構貼近消費者的生活服務平台，持續落實「地球永續、你我日常」理念，積極深耕永續發展，讓消費者藉由全台7-ELEVEN門市，透過日常便利的方式，共同實踐永續生活與綠色消費。每年四大永續專案小組制定推動減塑、減碳、食品永續健康、永續採購及生物多樣性等永續策略，領先同業設置本土首家「生物多樣性示範超商」，率先主動於新設店流程中納入「生態敏感度自評」，更分別在位於墾丁國家公園的有魚門市及茂林國家風景區管理處的茂林門市打造「紫斑蝶友善門市」共同守護關注物種。

機制 統一超商 ESG

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