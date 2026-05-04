80戶以下小社區住宅為推案主流 北市預售案申報量季增62.50％

台北市政府地政局4日公布，今年第1季預售建案資訊動態季報。台北市今年第1季預售建案申報備查共26案，較上季增加62.50%，申報總戶數2,269戶，較上季增加128.27%，顯示市場推案動能回升。區域分布以北投區申報案件最多，推案型態以80戶以下小型住宅社區為主流。

全市預售屋契約解約件數較上季增加5%；核准換約件數累計達31件。解約是指買方與建商終止已簽訂之預售屋買賣契約，今年第1季全市申報解約共42件，較上季增加5%，較去年同期增加44.83%。換約是指買方轉讓已簽訂之預售屋買賣契約予第三人，自內政部112年7月1日規定預售契約有條件換約以來，截至115年第1季全市累計核准換約共31件，申請理由以「本人或家人重大傷病」為主。

檢視115年第1季全市住家用預售建案買賣定型化契約皆有履約擔保機制，其中以「不動產開發信託」最多，計14案，占比56%。最常出現錯誤或應注意條文前5名為「貸款約定」、「房地標示及停車位規格」、「通知交屋期限」、「共有部分項目、總面積及面積分配比例計算」、「保固期限及範圍」，整體而言，履約擔保機制以「不動產開發信託」為主；五項契約條文最需注意。地政局提醒，定型化契約應記載及不得記載事項及常見錯誤態樣，請參閱地政局官網預售屋專區，或利用預售屋智能契約問答-Hi Landy線上即時問答，以保障自身權益。