淨毒五郎登 Uber Eats 雲端超市 首推「補充包訂閱制」

台灣潔淨居家清潔用品品牌淨毒五郎4月推出兩款「高濃縮洗衣膠囊」，4日於官網再正式上架兩款全新洗衣商品「香氛濃縮洗衣精」，同步首推食器清潔補充包產品「訂閱制」，為忠實顧客提供更個人化、自動化與優惠的補貨方案，母親節優惠同時推出。淨毒五郎也宣布攜手Uber Eats優市，進駐雲端超市，共計上架逾十款商品。

根據市調公司統計，香氛產品市場持續成長，年增約10.9%，顯示大家越來越重視生活中的香氛儀式感，淨毒五郎為了滿足各消費族群的喜好，同時更要符合安全、環保、有效三大核心理念，淨毒五郎新品以椰子油系/甜菜鹼系/葡萄糖系界面活性劑為配方、不添加化學定香劑、藉由多方位酵素精準去污，相較淨毒五郎原有的「無香高濃縮消臭抗菌洗衣精」，新品濃縮倍率再提升了近一倍，讓少量即可達到高效洗淨，同時減少包材與碳足跡。其中，這兩款「香氛濃縮洗衣精」的香氛原料符合IFRA規範，敏感肌膚與寶寶也都適用。

淨毒五郎近期透過消費大數據發現，官網的平均回購率約為20%，略高於快速消費品(FMCG)產業純電商(D2C)的平均回購率10%～15%，而回購率最高的前三為「蔬果清潔劑補充瓶 1000ml」、「碗盤清潔劑補充瓶 1000ml」、「酵素衣物手洗精補充瓶1000ml」，呼應自2022年起推廣的「R-CLEAN 潔淨循環計畫」，鼓勵顧客從「瓶裝正品」調整購買為「補充瓶」，進而再提高與親友或鄰居揪團購買10公斤大桶裝的意願，逐漸改變消費習慣，將減塑、環保等永續行動融入實際生活當中。