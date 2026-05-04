用吃的手搖飲！全家首聯名五桐號人氣飲品推「泰式奶茶霜淇淋」

明日節氣進入立夏，「全家」Fami!ce霜淇淋持續發揮創意能量，與人氣手搖品牌「五桐號」聯名推出期間限定的「泰式奶茶霜淇淋」，將「五桐號」首週推出即熱銷破萬杯的飲品「最完美手沖泰奶」變身為吃的霜淇淋。「泰式奶茶霜淇淋」霜料嚴選泰國正宗「手標紅茶 ChaTraMue」，融合濃郁茶香與香甜煉乳奶水調製，獨特的橘紅色外觀和香料風味，還原泰國街頭最正宗的風味，甜筒則搭配waffle餅皮及聯名紙套，預計將再度成為社群的打卡焦點。

與之搭配的是上市兩週即狂賣58萬支的「起司蛋糕霜淇淋」，使用紐西蘭起司粉製成，入口散發濃醇乳酪與奶香，口感綿密滑順，再以微鹹甜風味收尾，整體層次豐富。5月5日至5月7日限時3日，「全家」APP隨買跨店取推出「Fami!ce霜淇淋5支188元」快閃優惠，店舖購買任一口味霜淇淋，加18元送迷你金鏟匙一支。

吃冰怎麼能少了酷繽沙，「全家」再次攜手CHOYA推出全新進化版「CHOYA梅子芒果酷繽沙」，將清新微酸的CHOYA日本紀州南高梅汁，結合酸甜、濃郁的芒果製成冰沙，再加入芒果青果粒，每一口都能品嘗到層次分明的果香與沁涼感，打造酸甜平衡、層次豐富的風味享受，推薦再搭配「The CHOYA至極梅酒」，沁涼果香與微醺酒香完美融合，是專屬上班族下班後的療癒小確幸。

不讓冰品專美於前，夏天也要來點酸甜清爽的果味來開胃，「全家」蜜桃季集結minimore甜點與烘焙麵包打造粉嫩午茶時光。首推高顏值甜點「白桃香緹塔」，手工鍋煮蜜桃優格醬，拌入鮮奶油製成綿密又滑順的酸甜蜜桃慕斯，中間放上半顆白桃，造就兼具視覺與味覺的多層次奢華口感，售價69元；另一款「桃氣奶霜蛋糕」則將法國進口蜜桃果泥融入鮮奶油，配上柔軟蛋糕體與黃桃果肉，每一口都能感受果香在舌尖輕盈綻放，售價49元；以粉色麵糊勾勒出超華麗的颶風切面的「蜜桃颶風蛋糕」(售價45元)，與靈感取自手搖飲蜜桃烏龍的滿餡麵包「生白桃紅烏龍滿餡」(售價39元)同樣不容錯過。