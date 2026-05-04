亞德客獲大摩按讚 為何目標價有望升至2,000元？

亞德客-KY（1590）前波高點上衝至1,580元，後市有望挑戰2,000元大關。值得注意的是，摩根士丹利（大摩）證券近期最新報告看好，受惠於產業上升周期及市占率提升，2026年營運動能強勁，全年營收與獲利將呈現顯著成長，因此將目標價由1,850元上調至2,000元，並維持「優於大盤」評等。

整體上，大摩看好，亞德客在目前產業循環中，正處於此波上升周期的早期階段，將支撐相關業務穩健成長；考量營運展望轉趨積極，因此將亞德客於2026至2028年的盈餘預估各上修約6%，並以2027年預估本益比30倍計算，將目標價由1,850元上調至2,000元，調幅8.1%。

大摩科技產業分析師楊泓極分析，亞德客管理層對2026年抱持樂觀態度，預期第2季營收與營業利益率（OPM）表現將優於第1季。由於今年以來需求強勁，公司將2026全年營收成長目標，由原先的年增10%以上，上調至大約15%至19%；營業利益率預估值亦由31%調升至33%，而此波上升周期將至少持續2至3年。

產品擴張方面，楊泓極補充，氣動元件將持續增加品項，看好中國半導體供應鏈本土化，預計半導體相關貢獻將於2027年下半年至2028年間顯現，目標10年內營收達10億人民幣；線性滑軌需求於過去一個月顯著改善，產能利用率預計從目前的30%以上，於年底提升至50%以上，後市可期。

長期而言，電動驅動器（electric actuators）已在規劃中，可能計畫2028至2029年推出。楊泓極認為亞德客擴展產品線以槓桿其既有銷售網絡與客戶關係的策略，應能持續支持更好的成長前景。