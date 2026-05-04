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苗栗薪水買房只需9.3年！這原因讓苗栗成房產黑馬

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
年輕人買不起房子，如果從薪資來看，苗栗與台北的平均月薪僅差270元，買一間30坪房產的時間卻差了59年。圖／本報資料中心
年輕人買不起房子，如果從薪資來看，苗栗與台北的平均月薪僅差270元，買一間30坪房產的時間卻差了59年。圖／本報資料中心

苗栗與台北的平均月薪僅差270元，買一間30坪房產的時間卻差了59年，買30坪房，台北需不吃不喝68.6年，在苗栗買30坪房產只需工作9.3年。薪資查詢平台《比薪水》薪資地圖顯示，這兩個城市薪資幾乎相同，但薪資對照房價的CP值，分別是全台最高與最低。

《比薪水》最新統計顯示，苗栗平均月薪43,762元，在全台20縣市中排名第3。這主要受惠於新竹科學園區的產業外溢效應。竹科聚集台積電、聯發科等龍頭，苗栗則成為封測與設備供應鏈的重要支撐。

去年工程師薪資排行統計，苗栗工程師平均年薪達78.2萬元，全台排名第2，僅次於新竹。因房價相對友善，在苗栗買30坪房產只需工作9.3年。薪資高、買房輕鬆，使苗栗成為全台置產最划算的選擇。

《比薪水》指出，台北平均月薪44,032 元，排名全台第2，僅次於新竹。然而，同樣買30坪房，台北需不吃不喝 68.6年，是全台唯一突破50年門檻的城市，更是苗栗7倍以上。

《比薪水》從薪資地圖觀察，雖然台北月薪比苗栗多出270元，但22歲出社會的台北上班族，若將薪水全數存下，要到90歲才買得起房，高薪優勢幾乎完全被房價抵銷。

薪水與房價的組合，決定勞工在城市中的生活品質。月薪數字容易產生判斷誤區，將買房年數納入比較，才能看出薪水的真實購買力。

《比薪水》建議，求職者若計畫在就業縣市置產，應善用薪資地圖查詢各地的買房年數與薪資排名。全台買房平均需 23.5年，苗栗大幅低於此門檻，是目前薪資與房價平衡下的最佳選擇。

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