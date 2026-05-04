酷澎形塑賦能型職場 女性社團串聯學習與成長文化

美商Coupang酷澎以矽谷式創新精神為核心，匯聚多元文化視角，長期致力於打造支持員工成長與自我實現的職場環境。由員工自發成立的女性社團「Women at Coupang」，呼應2026年國際婦女節「付出並收穫更多（Give to Gain）」精神，策劃財務規劃講座與二手書交換活動，透過知識分享與生命經驗交流，持續賦能員工，形塑正向且具成長動能的企業文化。

Coupang酷澎員工二手書交換活動實踐「#Give to Gain」理念，邀請員工攜帶個人藏書參與交流，並透過精心設計的推薦小卡，分享書籍背後的故事與啟發，讓閱讀傳遞知識、連結跨部門與生命角色。活動書籍類型橫跨商業管理、人文社科與個人成長等領域，展現Coupang酷澎員工多元且開放的學習樣貌。

火箭跨境業務負責人白珮妏分享《Wicked》一書，該作品透過反派視角解構善惡的既定框架，強調多元觀點與自我認同的價值。白珮妏指出：「火箭跨境持續引進全球優質選品，已攜手國際大型發行商Ingram導入百萬冊英文原文書，而《Wicked》正是其中深具代表性的作品之一，能將這類具文化深度與國際影響力的書籍帶入台灣市場，是我在酷澎最引以為傲的成就之一。」

在職涯與人生規劃層面，「Women at Coupang」亦邀請具備財務分析與規劃背景的專業顧問Julie，針對30至45歲女性於職涯轉換、家庭階段變化與長期發展過程中的財務需求進行深入解析，並強調建立風險意識的重要性，建議預留6至24個月的緊急預備金，以提升面對不確定性的韌性與自主性。

即將步入婚姻階段的孫小姐分享：「這場講座讓我重新理解理財的本質，不在於追求短期收益，而是支持人生不同階段的選擇與規劃。很感謝酷澎女性社團提供這樣的學習機會，讓我們能更有信心面對未來。」

除了促進知識與社群連結，Coupang酷澎亦持續深化員工整體福祉。在健康照護方面，公司優於法規標準，為物流與辦公室員工提供每年一次行動健康檢查；同時響應衛福部「青壯世代心理支持健康方案」，導入員工協助方案（EAP），設置24小時心理諮詢專線，並定期舉辦溝通協作與人際發展相關課程，全方位支持員工在專業與心理面的成長。