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零售業掀併購潮 專家：資本與供應鏈整合通路寡占化

中央社／ 台北4日電
三商家購總經理邱光隆（圖）表示，電子價卡系統的真正價值是「讓數據能即時流動」，為未來AI時代鋪路，「未來的零售決勝點，就是智慧化、AI」。中央社
三商家購總經理邱光隆（圖）表示，電子價卡系統的真正價值是「讓數據能即時流動」，為未來AI時代鋪路，「未來的零售決勝點，就是智慧化、AI」。中央社

台灣零售通路近年掀起整併潮，從統一集團收購家樂福到三商家購併購OK超商，或是近日市場熱議的統一超以新台幣20億入股日本連鎖超市品牌台灣LOPIA案，專家認為，零售業競爭已由傳統展店規模轉向「資本與供應鏈整合」，在市場趨向寡占化及「接班斷層」等隱性因素推動下，未來通路的併購行動仍將會持續發生。

這樣的變化，背後來自零售生態的劇烈轉變。

「因為零售業已經沒有邊界了，」三商家購總經理邱光隆接受中央社專訪時直言，以前超商、超市和量販各有各的定位，但當線上與線下逐漸融合，「這些通路都打在一起，通路定位也不再存在。」

舉例來說，消費者拿手機搜尋商品，可同時比較不同通路的價格與配送條件，競爭除了價格，還包括配送速度與服務體驗。

如今競爭環境比當年更加激烈，他說，既然定位不重要，所有零售業者都要來搶食消費者有限的可支配所得，尤其是電商，正以持續壓低價格、縮短配送時間，改變消費者的消費習性，「因為有『瘋子』在跟你（實體通路）玩，」也讓整個市場被迫跟進這場幾乎不計成本的競爭。

邱光隆認為，在電商壓境、價格透明的時代，誰能穩住既有顧客、提高來店頻率，誰就能守住基本盤。

中國文化大學商學院助理教授鄭貴尹認為，台灣大型通路的併購潮，短期內不會停止，因零售業已從「展店競爭」進入「資本、人才、系統與供應鏈整合」的競爭。

他進一步分析，近年通路整併主要由三股力量推動。第一，資本能力，誰擁有資本，誰就有機會接手虧損或轉型中的通路資產；第二，誰有零售營運、物流、展店、數據與採購人才，誰就有能力將被併購通路重新整合；第三，通路商正在往上下游整合，透過規模化採購、物流效率、自有品牌與會員數據來控制成本與提升議價能力。

「今年美廉社宣布併OK超商也是同樣邏輯」，他分析，表面上美廉社是買OK門市據點，「但美廉社真正買的，是進入便利商店市場的門票、物流密度、會員接觸點與未來雙品牌整合的可能性」。三商家購以1.25億元取得來來超商100%股權，交易完成後雙方將維持既有品牌與營運模式，鄭貴尹指出，這代表短期未必是全面整併，而是先取得通路資產與市場位置。

台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡則從營運面指出，三商家購此番併購的重點不在擴增據點，而在於「超商經營的know-how」，透過整合OK，美廉社有機會補足與年輕客群的距離，在超商體系中建立「第三或第四名」的存在價值。

此外，鄭貴尹也認為，通路整併不宜簡化為「壟斷」來定義併購，而應視為通路逐步走向「寡占化」與「通路權力集中」。在台灣仍存在便利商店、超市、量販、電商與外送平台等多元競爭情況下，大型集團透過併購擴大版圖，確實會提高對供應商、租金、人力與物流成本的掌控能力。

他指出，未來通路併購不會停止，只是併購標的會從「純粹展店」轉向「補足生態系」。

鄭貴尹分析，一項較少被公開討論的隱性因素是「接班斷層」，部分中型通路在創辦人世代逐步退出後，第二代未必有意願或能力承接高強度的零售經營，使企業策略趨於保守，甚至選擇出售或引入資本整合，這在某種程度上也推動了併購潮。

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