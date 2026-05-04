美廉社拚最智慧「柑仔店」邱光隆：零售決勝點在AI

當零售龍頭仍在觀望時，三商家購已斥資新台幣4.5億元，提前布局電子價卡（ESL）系統，花費不到1年時間，全台逾800間美廉社去年7月已全面導入約300萬張電子價卡。這不只是一次設備升級，而是一場以「AI為核心」的零售轉型起點。

「如果只把電子價卡當成省人力、省紙張，那就完全低估它了」，三商家購總經理邱光隆在接受中央社專訪時比喻，電子價卡就是整個智慧零售的基礎建設，不僅美廉社已導入，未來也計畫在併購的OK超商據點全面推行。

投資電子價卡 關鍵不在成本而是未來競爭門票

三商家購攜手元太科技與雲創通訊，全面導入旗下逾800間美廉社，共300萬張電子價卡，斥資約4.5億元，計算5年攤提，一年就要9000萬元，邱光隆坦言壓力不小。

為何當其他零售業者都在觀望時，美廉社敢率先投入，答案不在短期成本，而在長期門票。邱光隆表示，多數業者之所以遲疑，是因為相較於德國、新加坡等國家，台灣人力成本相對不高，單純用「紙張和人工」去比較效益，投資電子價卡系統並不划算。

但在他眼中，電子價卡系統的真正價值是「讓數據能即時流動」，進而改變整個零售決策方式，董事會不但支持這筆投資案，還入股雲創通訊，關鍵就在這不只是設備升級，而是為未來AI時代鋪路，「未來的零售決勝點，就是智慧化、AI」。

兩件50元現場只剩1件怎麼辦 電子價卡讓價格活起來

在傳統零售中價格是靜態的，在美廉社，價格卻開始「活」起來。透過電子價卡串接POS（店務管理系統）與庫存系統，美廉社每一家門市都能根據實際銷售與庫存狀況，針對部分商品即時調整價格，形成「動態定價」。

「兩件50元，但現場只剩1件」，邱光隆舉例，這時電子價卡系統就能發現庫存只剩1件，會馬上變換價格。另一個例子是，全台800多間美廉社，當商品汰舊下架時會在店面出清，美廉社就可把產品轉送去銷售好的店家，過去可能需要對折出清的商品，現在只需7折，甚至還能快速完售。

「更直接的好處是，提升庫存管理的精準度」。邱光隆表示，透過電子價卡系統，門市的銷售與庫存資料可即時整合，並與POS及APP串接。

以近期鮮乳缺貨為例，消費者透過APP查詢附近門市的即時庫存，就能避免「想買卻買不到」的情況，這背後的關鍵在於資料的即時性，透過Wi-Fi傳輸，每15分鐘就能即時更新單店庫存。

價格不對被炎上 美廉社想貼上「信賴感」標籤

「美廉社給人的第一印象是什麼？」邱光隆苦笑說，很多人都說是「便宜」，但這不是負面形象反而讓他相當自豪，而且這就是美廉社的核心競爭力，但他還想貼上新的標籤，也就是「信賴感」。

零售通路「標價錯誤」的議題總在社群鬧得沸沸揚揚，邱光隆認為，「只要是人，一定會犯錯」，尤其規模越大、通路越多，仰賴人力換價格標籤，幾乎不可能不出錯。

「但價格本身就是信任的一部分」，邱光隆表示，電子價卡能大幅縮短價格更換時間，原本需要2天人工更換的促銷標籤，如今可在開店瞬間一鍵完成，不僅降低錯誤率，也能避免促銷前的隱性利潤流失。

他認為，價格能準確、即時且一致，當商品不缺貨、資訊透明，消費者才會真正建立長期信任。

美廉社缺工解方智慧化 減少不必要工作

此外，零售業長期面臨缺工問題，美廉社的解法並非單純增加人力，而是「減少不必要的工作」。邱光隆表示，電子價卡導入後，門市人員不再需要頻繁更換價格標籤，能將時間投入在補貨與服務上。「只要貨補得滿，銷售自然會提升。」

同時，美廉社推出「金磚店」模式，將銷售品項精簡至約3000項，聚焦高需求商品，大幅降低補貨與盤點負擔，這樣的店型全台已有約400家；搭配電子價卡與AI系統，形成一個「低勞務、高效率」的營運結構。

數據顯示，美廉社人力的滿足度已從過去的85%提升至92%，創下歷史新高，也受到加盟主青睞，加盟比率去年從28%一口氣提高到37%，顯著成長。

AI雙軌戰略 內部效率與外部溝通同步升級

「現在店裡可做很多即時性的消費者溝通」，邱光隆表示，當第一步的電子價卡系統打通後，第二步的AI才真正開始發揮價值。

他將美廉社的AI布局分為兩條主軸，第一是內部營運優化。AI自動補貨系統能依據商品迴轉率、庫存空間與安全庫存天數，計算最佳補貨量，還能掌握每個單品的庫存周轉與表現。

在此基礎上，門市可更大膽地降低庫存水位，平均縮短6天甚至10天，並釋出更多空間，用於陳列高效商品或擴充冰箱設備，提升經營效率。他進一步說，AI還可延伸至動態定價與自動促銷機制，例如，依據庫存條件自動觸發單店活動，並直接串接POS更新價格，提升效率並避免人為錯誤。

第二，是對外溝通能力的升級。他舉例，透過AI結合天氣、時間與地區特性，系統可自動生成促銷策略，並即時反映在電子價卡與店內電子紙看板上。當系統預測午後降雨，AI可自動在特定門市推播相關商品折扣，甚至生成視覺素材，讓促銷更貼近當下情境。或是透過重量感應器與後台AI生成及數據系統的整合，就可以分析消費行為，即時顯示餐酒搭配建議與跨品類商品推薦。

「以前是人去想活動，現在是AI幫你算哪一個最有效」，這種即時溝通能力，使門市不再只是販售場域，而成為「動態互動的媒介」。

零售AI代理人時代不遠了 美廉社布局能見度

近年來零售業產業競爭激烈，不易出現爆發成長，美廉社導入電子價卡、優化商品結構、調整通路等關鍵的轉型措施後，今年既有店營收估計達到兩位數成長，將改寫近7、8年來的高峰，相當亮眼。

不過，邱光隆認為，「轉型的路還很長、很長，真正的挑戰其實還沒開始」。

今年1月，Google推出AI購物統一標準協議UCP（Universal Commerce Protocol，通用商務通訊協定），未來消費者的購物行為，可能由AI代理完成搜尋、比較甚至直接下單，「如果你的商品沒有數位化，就不會被AI找到。」

邱光隆提到，未來AI代理可能會重塑整個交易流程，品牌若要在這樣的環境中生存，必須讓商品資料、價格與供應能力，都能被AI理解與執行。

而除了「被找到」，還有另一個關鍵就是配送能力，「最後一哩路，會是未來3年最重要的戰場。」

邱光隆認為，物流將會是關鍵的一環，但也是最具挑戰的部分，三商家購將先從小規模驗證，再逐步推進，也不一定從零開始，有時透過加入既有體系或整合資源，反而能走得更快。