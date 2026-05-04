中華郵政2026年度預算營收估增5% 稅前淨利成長逾三成

中華郵政股份有限公司公布2026年度預算編列情形，整體營運在郵件量下滑與金融業務穩定成長交互影響下，預估全年收入達1,745億3,008萬元，年增5.05%；稅前淨利60億8,559萬元，較上年度預算成長37.14%，營運表現持續改善。

在營運目標方面，郵件業務預估全年收寄17億1,188萬件，較上年度減少2,938萬件，主要受函件市場不利影響。不過，受惠電商發展帶動包裹及快捷郵件成長，全年營運值仍達265億8,155萬元，年增4億2,843萬元，抵銷函件量衰退衝擊。

集郵業務方面，預估收入5億9,800萬元，年增2,910萬元。雖整體集郵風氣轉弱、消費模式轉變，但仍持續推動相關業務，以支撐營收表現。

金融業務中，儲金業務預估平均每日結存餘額達7兆3,558億元，較上年度增加558億元，主要因據點遍布全台、品牌信賴度高，帶動資金穩定流入；惟在全球經濟與金融市場不確定性升高下，成長幅度趨緩。匯兌業務方面，匯款總額預估1兆5,028億元，年增1,098億元，但受電子支付與行動轉帳取代影響，匯費收入降至2億1,371萬元，較上年度減少229萬元。

壽險業務預估保險收入56億7,500萬元，較上年度增加6億7,863萬元，主要因應IFRS 17保險合約制度接軌，持續推出新商品、優化流程並推廣數位通路，帶動高附加價值產品銷售。

代理業務方面，郵務代理業務預估承作量8億5,400萬元，年減2,900萬元，營運值4,200萬元，亦呈下滑，主因印花稅電子化及來客數下降影響；儲匯代理業務承作量36億7,000萬元，年增1,200萬元，營運值650萬元，略為成長，但受陸客來台減少影響，整體動能趨緩。

整體收支方面，支出（不含所得稅）預估1,684億4,449萬元，年增4.16%，主因利息費用增加。稅後淨利預估48億6,847萬元，加計公積及其他綜合損益後，可供分配盈餘達70億247萬元，將提列法定及特別公積後，約50億514萬元解繳國庫。

資本支出方面，2026年度固定資產建設、改良與擴充預算共43億3,908萬元，均以自有資金支應，其中專案計畫11億5,427萬元，一般建築及設備計畫31億8,481萬元。整體而言，中華郵政在傳統業務結構轉變下，持續強化金融與保險業務動能，以支撐整體營運成長。