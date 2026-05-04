ABC 呼吸道檢測新品拿下美國 FDA 上市許可、盤中股價漲逾5%

ABC-KY（6598）2日發布重訊，旗下主力產品「20項呼吸道多元分子檢測」(RPP)搭配大廠賽默飛世爾(Thermo Fisher)的核酸萃取儀器KingFisher，成功拿下美國FDA核准上市許可。法人預估，將可搶占20億美元呼吸道感染分子檢測市場。

ABC反映利多消息，4日股價盤中來到23.4元，漲幅超過5%。公司指出，呼吸道疾病為臨床最常見感染類型之一，尤其在流感旺季期間，檢測需求明顯升溫。公司產品鎖定高風險族群，包括長照機構住戶、免疫功能低下患者、癌症與器官移植術後族群，以及嬰幼兒與學齡兒童等，強調可提供臨床端更具效率與精準度的檢測工具。

ABC以「多元目標」與「精準醫學」為技術切入點，開發出RPP與自動化檢測儀器MDx3000，提供全面且高效的呼吸道檢測方案，提高檢測實驗室效率，並根據醫生需要彈性提供診斷報告，有效幫助實驗室與醫師快速對症下藥，因而成功打入美國醫療保險給付市場。

賽默飛世爾的KingFisher核酸萃取儀器，則因為其體積小，檢體處理速度佔優勢，在美國已經獲上千家實驗室安裝。ABC獲得美國FDA上市許可意味著瑞磁將可獲得上千家潛在客戶，替公司營銷注入龐大的利多。

法人指出，瑞磁在人體醫療與寵物健康兩大市場蓬勃發展之下，今年第1季已繳出營收較去年同期增長81%的佳績，預期轉虧為盈。ABC-KY在寵物檢測市場有穩定的訂單挹注，人體醫療檢測也有大型實驗室客戶引領腸胃道檢測(GPP)與呼吸道檢測(RPP)的採購需求，並有RPP搭配賽默飛世爾萃取儀器獲得上市許可利多，一步步拉抬公司聲勢，將能夠與全球檢測大廠競爭，提升市占。