快訊

台北陷安鼠之亂…民眾自製鼠患地圖！即時通報、傻眼重災區「比想像嚴重」

簡立峰專欄／推新模型市場反應淡 Meta跨足AI遇何困境？

掌摑亞太球場工讀生成傷引發公憤 房仲男被依傷害罪起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

華航網站全新上線 打造跨裝置流暢數位體驗

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航全新改版官網正式上線，便利旅客更輕鬆、直覺完成所有查詢及操作。業者提供
華航全新改版官網正式上線，便利旅客更輕鬆、直覺完成所有查詢及操作。業者提供

華航全新改版官方網站正式上線，提供 12 種語系服務，滿足全球旅客多元使用需求，全站採用響應式網頁設計（Responsive Web Design, RWD），不論使用電腦、手機或平板等各式裝置，皆可享有一致且順暢的瀏覽體驗，讓旅客無論身在何處，都能更輕鬆、直覺完成所有查詢及操作。

華航網站此次改版導入嶄新的視覺風格，也同步推動後台管理系統升級，整合網站功能系統及APP，讓整體數位服務平台更加一致。透過版面重整及系統優化，提升網站效率，也讓資訊呈現更加流暢，期待為旅客帶來煥然一新的使用感受。

新版華航網站從旅客使用情境出發進行優化，將訂位購票、航班資訊等核心功能置於醒目位置，旅客一進站即可直覺快速操作；同時依照旅程階段，搭配頁籤式設計及情境導引，以圖像化取代繁複文字，使整體瀏覽更加友善。

華航網站也貼心新增包括航點記憶、出發與抵達地快速切換、首頁訂位購票也可直接選擇聯名卡優惠，提供會員更快速的購票體驗等功能，同時，語系切換可保留原網頁瀏覽進度，讓跨語系使用更加順暢不中斷。

因應科技行動化使用趨勢，華航持續以「直覺操作、快速掌握、瀏覽順暢」為核心，推動數位服務優化功能，新版網站導入雲端架構，具備高流量彈性擴展能力，讓整體效能更加穩定。未來也將依旅客使用需求及回饋，升級強化各項功能與服務，陪伴每位旅客從搜尋、訂位到行前規劃等都更加輕鬆便利。

華航

延伸閱讀

手機嗶支付更方便了！日本PayPay來台也能刷 美國運通卡加入Apple Pay

春季賞花季必備神機！用三星Galaxy Tab A11+聰明佈局　帶孩子出門也能優雅旅行

質享 美好生活　Panasonic全新微型旗艦家電打造都會質感日常

沒了精神航空 客運量降20% 機票價格恐再飆

相關新聞

五大買盤動力浮現！ 李同榮：第三次大換屋潮要來了

房市趨勢專家李同榮表示，過去數年，房市在央行限貸與打房政策的嚴格管制下，換屋市場長期遭到壓抑與扭曲。然而，隨著老屋問題日益嚴峻，加上AI經濟蓬勃發展，被壓抑的換屋需求將產生強烈反彈，台灣房市將迎來「第

中鼎永續績效全球工程業第一 道瓊領先指數榜首四連霸

中鼎集團再度向國際展現引領全球的永續治理與綠色工程實力。根據最新公布的「道瓊領先指數」（DJBICI）評選結果，中鼎以總分89分的優異成績，連續4年蟬聯全球營建工程業榜首，同時連續11年入選「新興市場

大師論壇12日登場／富蘭克林華美：AI 鏈價值浮現

AI帶來創造性破壞，但也提升生產力並創造投資機會，台股更在AI供應鏈扮演關鍵角色。富蘭克林華美投信表示，全球AI需求爆發正引領產業結構深度轉型，台股在強大科技供應鏈支撐下展現強漲氣勢，AI投資主軸正由

貨櫃輪運價 5月兩波漲勢…長榮、陽明、萬海營收有望回升

5月貨櫃輪運價將續揚，因美伊戰爭下油價成本高懸、全球運能減少、廠商提前下單等三大因素，預估5月運價將有兩波漲勢；其中，北美線運價本月初確定調漲，業界推估，近日大陸五一長假結束復工，5月中旬運價將出現第

貨櫃三雄運力規劃 投資人關注

隨著5月股東會旺季到來，在高油價牽動高運價時代，投資人關注貨櫃三雄運力規劃，其中，長榮目前運力達197萬TEU，預計第3季將突破200萬TEU，且節能船舶的比重全面拉升，獲利動能也可望同步升級。

大陸庫存去化、政策加碼、需求韌性支撐 中鋼新一波漲價動能有影

鋼市利多堆疊，中鋼、中鴻、燁輝等上市鋼廠普遍預期，在大陸庫存快速去化、對岸政策持續加碼以及需求維持韌性三大利基支撐下，看好大陸五一長假結束後，鋼價仍具進一步上行空間。業內認為，有望推升以為中鋼為首的台

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。